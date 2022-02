Oltra es mostra "respectuosa" amb la negociació de la taxa turística, que està "residenciada en Les Corts"

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, s'ha mostrat "respectuosa" amb la negociació de la taxa turística que està "residenciada en Les Corts", on els tres partits que sostenen al Botànic han firmat un acord per a tramitar aquest tribut al llarg d'aquest any.