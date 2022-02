Un grup de càrrecs i afiliats de Compromís demanen a Baldoví que vote en contra de la reforma laboral

Mitjançant un comunicat, han argumentat que "per açò ha rebut el suport explícit de FAES, CEOE, la conferència episcopal, Fàtima Báñez, la ministra de treball que va impulsar la reforma del PP, Ana Botín i Ciutadans".

Finalment, es demana que Baldoví no done suport a la reforma laboral, "llevat que faça valdre el pes del seu vot per una modificació substancial de la reforma, tal com demanen la majoria de sindicats de l'Estat espanyol o una condonació del deute il·legítim valencià, que ens ofega cada any i pel qual, només en aquests pressupostos valencians, paguem quasi 8.000.000.000 euros".

Ara, obrin el comunicat perquè qualsevol afiliada o afiliat puga també "mostrar la seua disconformitat amb el suport a la reforma laboral".