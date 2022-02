Paco Tous acude por primera vez a 'Pasapalabra': "He venido por mi madre, que es fan del programa"

Por el plató de Pasapalabra han pasado multitud de invitados en todos sus años de historia, desde actores, a cantantes, músicos, deportistas, presentadores... algunos hasta han repetido en innumerables ocasiones.

No obstante, había uno que llevaba años triunfando en cine y televisión y que se le resistía al equipo del concurso de Antena 3: Paco Tous. Pero este miércoles, el intérprete acudió por fin al programa y dio sus razones para no haber ido antes y el motivo por el que finalmente decidió participar.

Paco Tous y Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"¡Ha venido, por primera vez en la historia de Pasapalabra, Paco Tous!", exclamó Roberto Leal al presentarle. "Ahora tendré que explicar por qué: ¿Verdad?", afirmó el invitado.

El protagonista de Los hombres de Paco comentó que había acudido "casi de las orejas. Estar aquí se lo debo a mi madre, Mercedes, que es fiel de este programa". Añadió que "veréis que lo paso mal".

"Si a lo largo del programa me veis tartamudear, llorar, gemir, que me tenéis que abrazar y eso, salvo con tus chistes -dirigiéndose a Orestes- que en esos lloraré de verdad, es porque me pongo muy nervioso", admitió Tous.

Señaló que "quiero que mi madre me vea en la tele, que disfrute y punto". El presentador aseguró dirigiéndose a la progenitora del invitado que "él te quiere y nosotros te amamos, gracias por haberlo conseguido".

El sevillano acompañó a Jaime en el equipo naranja, en el que también estuvo colaborando para conseguir el máximo de segundos posibles la actriz Ángela Cremonte.