Italia confía en Laura Pausini para presentar el festival de Eurovisión

El festival de Eurovisión ya tiene presentadores para la edición de 2022 que se celebrará en unos meses en la ciudad de Turín. Italia confía para ello en Laura Pausini, en el presentador Alessandro Cattelan y en el cantante Mika, que formarán el trío encargado de conducir toda la gala en la que Chanel será la representante española. La confirmación de los nombres de los presentadores se dieron a conocer durante el festival de Sanremo, celebrado este martes.

En el caso de España la elección de la representante ha estado envuelta en mucha polémica. Tanto es así que RTVE ha hecho público el desglose de los votos del jurado del Benidorm Fest y ha defendido su "profesionalidad" e "independencia", exigiendo "respeto" para sus integrantes. "Las normas eran claras, no hay dos realidades, no hay denuncias, no hay impugnaciones", ha señalado este miércoles la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre.

"La música española ha sido, es y será la única candidata de RTVE", ha manifestado en una rueda de prensa celebrada en Torrespaña para abordar la polémica surgida en torno al Benidorm Fest, el certamen organizado para elegir al representante de España en Eurovisión 2022. Eizaguirre ha estado acompañada por el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, quien ha procedido al desglose de las votaciones del jurado, público y jurado demoscópico.

María Eizaguirre ha defendido que "los miembros del jurado fueron elegidos por sus conocimientos en la música y fueron elegidos para que votaran con absoluta libertad, sin chantaje ni presiones". "Y desde aquí pedimos respeto", ha subrayado, al tiempo que ha negado favoritismo hacia la ganadora Chanel, para quien ha pedido ahora "apoyo sin fisuras".

En este acto, el secretario general de RTVE ha desglosado la valoración numérica de cada miembro del jurado profesional, pero sin revelar la identidad de cada uno de ellos. El jurado estaba integrado por Natalia Calderón, Miryam Benidited, Estefanía García, Felix Bergsson y Marvin Dietmann. En suma otorgó los siguientes votos: Chanel (51), Rigoberta Bandini (46), Blanca Paloma (39), Rayden (37), Tanxugueiras (30), Xeinn (30), Varry Brava (25) y Gonzalo Hermida (12).

Alfonso Morales ha explicado que, de las llamadas y sms, se registraron 192.000 votos durante el tiempo de votación de la gala, en la que se colapsaron las líneas. Las llamadas y SMS se convirtieron en puntos y se repartieron proporcionalmente.