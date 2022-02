Les Corts aprova una PNL d'UP-EUPV en defensa dels drets de les treballadores de la llar

L'autora d'aquesta iniciativa, la diputada Irene Gómez, ha posat de manifest que la pandèmia ha revelat com dins del grup d'ocupacions essencials es troben les treballadores de llar i cures que atenen, assisteixen i cuiden a persones majors i/o dependents dins de les seues cases, la qual cosa es considera ocupació domèstica, segons explica el grup en un comunicat.

La diputada ha recordat que tant a Espanya com en altres països d'Europa "ha sigut necessària la incorporació de persones estrangeres, principalment de països no comunitaris, per a cobrir aquests llocs de treball -d'ocupació domèstica- situats en la part més baixa de la piràmide econòmica".

Al seu juí, "és necessari que les treballadores de la llar i de cures tinguen plens drets i tant la societat, però principalment les institucions hem de treballar per eradicar les desigualtats que afecten a les dones treballadores com per exemple la desigualtat econòmica, la injusta redistribució de la riquesa, la iniquitat en els drets laborals comparats amb altres sectors, entre altres"

En aquest sentit ha lamentat que "malgrat la normativa per la qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servici de la llar familiar, que intenta acostar o integrar a les treballadores de la llar dins del Règim General a través del Sistema Especial per a empleats de llar, els drets laborals i de seguretat social d'aquestes treballadores no són iguals als dels treballadors d'altres sectors d'ocupació".

"Creiem en la irrebatible dignitat del treball, perquè treballar ha d'exercir-se en condicions dignes, els horaris han de ser compatibles amb la vida i els salaris han de donar l'oportunitat d'accedir a una vivenda digna per a tindre un projecte de vida propi. Per açò ha sol·licitat l'acceleració dels tràmits per a fer realitat la ratificació del Conveni 189,"un fet que, sens dubte, millorarà les condicions laborals de les treballadores de llar", ha resolt.