Oltra descarta assumir responsabilitats per l'incendi de la residència de Montcada: "Una fatalitat és una fatalitat"

No obstant açò, Oltra, que ha visitat aquest dimecres el centre -un dels residents segueix ingressat però estable-, s'ha compromès a comparéixer en les Corts per a donar amb "total transparència" tota la informació quan hagen conclòs la investigació de l'equip de Policia Judicial de Guàrdia Civil sobre l'origen del foc, que apunta a una regleta com a causa.

"El primer és investigar exactament l'origen i quan se sàpien les causes amb tota la transparència, que és el que s'ha d'exigir a l'Administració, demanaré comparéixer en les Corts", ha garantit. Sobre aquest tema, ha defès que la responsabilitat de la conselleria és "vetlar" que tota la inspecció als centres estiga "ben feta" i en aquest cas tots els informes estaven "correctes".

En eixe sentit, ha explicat que l'última inspecció es va realitzar al juliol de 2021 i es va tancar al novembre en comprovar que s'havien realitzat les correccions proposades. En concret, la renovació del butlletí elèctric, que és el certificat de revisió del Butlletí d'Instal·lació Elèctrica, una de la documentació que la inspecció revisa en la seua visita a instal·lacions, era d'agost de 2021. Per tant, "les obligacions tècniques del sistema elèctric, que és on pareix que estava el problema que va provocar l'incendi, estava renovat i revisat a l'agost de 2021".

Així mateix, ha assenyalat que encara que l'empresa concessionària tenia el contracte vençut -des de juliol de 2020- continuava gestionant el centre mitjançant la figura de l'enriquiment injust, és a dir, en les mateixes condicions contractuals que tenia com marca la llei per als servicis essencials.

OBRES RÀPIDES

Oltra ha ressaltat que les obres per a reparar els danys causats es troben són "ràpides" i estan "molt avançades" ja que el foc no va afectar elements estructurals. Per açò, es preveu que en breu els 15 residents que s'han traslladat a centres propers per a interferir "el menys possible la vida familiar" tornaran prompte.

Així mateix, ha agraït l'actuació de les quatre dones que estaven allí treballant en el moment en què es va declarar l'incendi que, així com la "molt ràpida intervenció de personal sanitari i dels equips d'emergència" que va permetre salvar moltes vides.

Oltra ha explicat que acudeix a la reunió que mantindrà amb familiars, una vegada ha passat "un temps prudencial", a "escoltar, consultar i acompanyar" i "a partir d'ací la Generalitat està a la seua disposició".

Per la seua banda, l'alcaldessa de Montcada, María Amparo Orts, ha assenyalat que han estat en contacte amb els familiars i ha destacat que la "bona gestió" de l'accident realitzada per la direcció de la residència ha fet que porten amb "tranquil·litat aquesta desgràcia".