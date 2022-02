Nota d'anul·lació.

Gràcies a aquest conveni, operatiu des d'aquest dimecres, la ciutadania, amb la seua autoliquidació emplenada o carta de pagament corresponent, pot pagar en qualsevol de les 2.370 oficines que Correus té en Espanya i abonar els tributs durant el seu horari d'obertura.

Aquesta col·laboració s'emmarca dins del programa d'actuació de la Hisenda valenciana per a 2022, que té per objecte millorar les condicions i resultats de la lluita contra el frau fiscal, dins del projecte corresponent a l'estímul del compliment voluntari de les obligacions tributàries.

Mitjançant la infraestructura del gir postal, els ciutadans que abonen aquest servici podran realitzar els seus pagaments a la Generalitat en qualsevol oficina informatitzada de Correus en tot el país i amb amplis horaris d'obertura, explica la directora de l'ATV, Sonia Díaz, en un comunicat de la Generalitat.

Quant als pagaments per a organismes i entitats, s'inclou un codi de barres en el rebut amb tota la informació del pagament a realitzar. D'aquesta manera, la transacció es carrega en el sistema de forma automàtica i es millora l'eficiència general del procediment, tant per al ciutadà com per a l'entitat.