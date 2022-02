El nombre de treballadors protegits per ERTO a la Comunitat ascendeix a 6.441 al gener

A Espanya, van ser 105.043, quasi 2.500 treballadors més que en finalitzar 2021.

No obstant açò, aquesta xifra suposa un descens de més de 30.000 treballadors respecte al passat 31 d'octubre, última data abans que entraren en vigor les noves modalitats d'ERTO per la pandèmia, ha informat aquest dimecres el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

En termes interanuals, els treballadors en ERTO Covid s'han reduït en més de 820.000 persones i respecte als màxims aconseguits des que esclatara la pandèmia, la disminució és de més de tres milions. Així, més del 97% dels treballadors que van arribar a estar protegits per aquest mecanisme s'han incorporat ja a l'activitat.

Dels 105.043 treballadors en ERTO Covid comptabilitzats a tancament del mes de gener, un total de 50.294 es trobaven en suspensió parcial i 54.749 en suspensió total, d'acord amb les dades preliminars de la Seguretat Social.

Així mateix, de la xifra total de treballadors protegits, hi ha 75.303 amb dret a formació. El Govern va aprovar a la fi de setembre la pròrroga dels ERTO fins al 28 de febrer de 2022, posant el focus en aquest aspecte, de manera que les empreses que formen als seus treballadors en ERTO obtindran majors exoneracions en les seues quotes que les que no ho facen.

Segons el Ministeri, pràcticament totes les empreses han declarat ja si realitzaran o no programes formatius. Dels comunicats fins ara, 30.252 treballadors es veuran beneficiats per algun d'ells i, per tant, les seues empreses rebran exoneracions de quotes. Aquests 30.000 treballadors suposen només el 40% dels quals tenen dret a rebre formació.

HOTELERIA, EL SECTOR AMB MÉS TREBALLADORS EN ERTO

Per sectors, els treballadors en ERTO continuen mantenint una important concentració sectorial en les activitats relacionades amb l'hoteleria i el turisme.

Els servicis de menjar i begudes (hoteleria) són els que més treballadors tenien en ERTO en finalitzar el mes de gener, amb 21.184 afectats, seguit pels servicis d'allotjament (16.307); les agències de viatges (10.792) i el comerç minorista (9.616).

En relació a les seues xifres d'afiliats, les activitats amb major percentatge de treballadors en ERTO són les agències de viatges i operadors turístics (28,9% del total dels seus afiliats); servicis d'allotjament (7,6%) i transport aeri, també amb un 7,6%.

A 31 de gener de 2022, estaven protegits per ERTO-Covid un 0,7% dels afiliats del Règim General, sense explicar règims especials. Només les illes tenen a més de el 1% dels treballadors en ERTO, mentre que Huesca és la província en la qual menys treballadors queden en aquestes modalitats, amb un 0,14% dels seus afiliats en ERTO.

De mitjana, al llarg del mes de gener, han estat protegits per ERTE vinculats al Covid un total de 105.677 treballadors. El Ministeri destaca que, a pesar de la sisena ona, el nombre de treballadors en ERTO s'ha mantingut estable al llarg de tot el mes de gener, a diferència del que va succeir en les ones anteriors de la pandèmia.

D'altra banda, hi ha altres 11.778 treballadors que es troben en ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció no relacionades amb la pandèmia, enfront dels 20.124 que existien en finalitzar 2021.

En aquest tipus d'ERTO existeix una notable concentració en el sector de la indústria després del descens de treballadors protegits per aquest instrument que ha experimentat el sector del motor.