Juan del Val, denunciado por un posible delito de odio por unas palabras irónicas sobre niños en 'El hormiguero'

Juan del Val, colaborador de El hormiguero y La Roca, ha anunciado en sus redes sociales que ha sido "denunciado injustamente" por un posible delito de odio ante el Defensor del menor de la Comunidad de Madrid y al Defensor del Pueblo.

El escritor, marido de Nuria Roca, además de lanzar un duro ataque a los 'ofendidos', asegura en Instagram de que sus palabras han sido tergiversadas en redes sociales. Allí, algunos usuarios y espectadores del programa dijeron que el colaborador televisivo se había reído de niños que sufren.

La polémica saltó cuando en su sección en el programa de Pablo Motos 'El polémico', en tono jocoso Del Val bromeó sobre los argumentos que algunos padres utilizan para justificar las malas notas de sus hijos.

"Cuando el niño suspende y los padres dicen: 'el niño suspende porque es superdotado'. A lo mejor, no. Es que como es tan inteligente, es que se aburre"... No hay ni uno que suspenda porque es un vago, es que tiene altas capacidades...", aseguró Juan del Val entre risas. "Es que es superdotado el niño, el niño tiene alta capacidad para tocarse", aseguró también.

Entonces, estas declaraciones generaron muchas reacciones y críticas en las redes sociales por sus palabras sobre los niños de Altas Capacidades (AACC).

En un primer momento, el escritor quiso zanjar el tema con una primera publicación en la que aseguraba que "con lo que ironicé no es con los niños de AACC, sino con los padres que dicen que sus hijos las tienen sin tenerlas".

"Lamento el dolor de algunos padres, pero no puedo rectificar por haberme reído de unos niños, simplemente porque no lo he hecho. Ni con AACC ni de ninguna condición. Eso no lo haría jamás ni siquiera en un contexto de humor", dijo.

El polémico Juan del Val en estado puro #EdurneEH pic.twitter.com/DOaLpnLgm6 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 26, 2022

Sin embargo, este lunes Del Val volvía al tema, sacando a la luz las denuncias presentadas contra él en otra publicación en Instagram en la que acusaba de "sobreactuación" a quienes le han acusado de reírse de los niños.

"Se ha exigido una rectificación al programa, a la cadena y a mí, pidiendo mi despido. Y, como anécdota llamativa, -lo dejo en anécdota-, el responsable de Redes de El Hormiguero tuvo que cerrar una cuenta en la que alguien amenazaba con "volarme los sesos"... ", asegura, e insta a una reflexión. "Lo importante es reflexionar sobre el peligro que supone construir una sociedad en la que el ofendido siempre tiene razón por el hecho de sentirse ofendido. Así pues, cuánto más se ofenda más indiscutibles serán sus argumentos".