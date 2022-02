Tamara Gorro reaparece con un mensaje firme tras "tocar fondo": "Elijo volver a la vida"

Tamara Gorro ha reaparecido este martes en Instagram para anunciar su decisión de retomar sus compromisos. La empresaria advierte que, "poco a poco", piensa "volver a la vida" tras enfrentarse a una de sus etapas más duras.

"Caminar, detenerse, coger aire y continuar. Mi vida la elijo yo. Y elijo volver a la vida porque la echo de menos. Cuando tocas fondo, la única opción que tienes es subir para arriba. Y yo lo voy a hacer despacio, con cautela, pero sin parar", ha avanzado en un vídeo la influencer valenciana.

Gorro ha subrayado que Instagram es su "refugio", así como también es "entretenimiento, diversión y protección", pues su familia virtual -así llama a sus seguidores- nunca duda en arroparla, haciéndole "el camino más fácil".

"Si me hicierais mal, os puedo asegurar que esta cuenta la cerraba de por vida. Pero como no es así, me agarro a vuestra mano, porque sé que la tengo", ha añadido la influencer, confirmando, una vez más, que la comunidad que le sigue al otro lado del teléfono es muy importante para su crecimiento personal.

A mediados de enero, la influencer decidió dejar las redes sociales para marcharse de España y reencontrar "a esa Tamara pesada, intensa, payasa, divertida, positiva y alegre que se perdió, voy a cogerla de la mano y a traerla".

El viaje le permitió desconectar -e incluso hacerse un significativo tatuaje- y, ya de vuelta en España, parece que Gorro, de 35 años, va recuperando las ganas de sonreír.