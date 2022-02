Jorge Javier Vázquez se ha presentado este martes en Sálvame con un aspecto ligeramente diferente al de otros días. Y es que el presentador se ha despertado con los ojos hinchados, aunque desconoce el porqué de este pequeño percance.

"No sé que me ha pasado, me he levantado así de hinchado. He venido arrastrándome, pero lo he hecho por ustedes", ha avanzado el catalán en Sálvame Lemon Tea al ser preguntado por los colaboradores.

El conductor del espacio de Mediaset estaba bastante preocupado por dicha inflamación, así que la organización le ha aportado un equipo de emergencia con pepino para las bolsas en su mirada.

"Así tiene la gente un motivo para ver lo de Montealto", ha explicado Vázquez, que este martes conducirá Montealto. Regreso a la casa, a las 22.00 horas en Telecinco.

"Esperemos que se vaya bajando de aquí a la noche", ha apuntado el presentador, expectante por el comienzo del nuevo especial que tendrá como protagonista a Rocío Carrasco, ya que el programa aclarará todo lo que ha ocurrido con su familia desde el fallecimiento de su madre, Rocío Jurado.