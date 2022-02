Cvirus.- El Suprem anul·la el decret de Ximo Puig que va establir restriccions a la mobilitat al gener de 2021

L'alt tribunal diu en la seua resolució, consultada per Europa Press, que el contingut de la disposició era "adequat i proporcionat" tenint en compte el context sanitari, però conclou que "falta el pressupost en què va descansar la facultat" del cap del Consell per a dictar la norma en haver-se declarat inconstitucional, per part del Tribunal Constitucional, part del decret pel qual el Govern central va decretar el segon estat d'alarma.

En concret, es refereix a l'anul·lació de l'article 2.2, que establia que "en cada comunitat autònoma i ciutat amb Estatut d'autonomia, l'autoritat competent delegada serà qui ostente la presidència de la comunitat autònoma o ciutat amb Estatut d'autonomia, en els termes establits en aquest reial decret".

Així, el Suprem ha decidit estimar el recurs contenciós-administratiu interposat pel lletrat Treball Nicolau contra el decret del president pel qual limitava la permanència de grups de persones en espais públics i privats, es prorrogava la mesura de restricció a l'entrada i eixida de persones en el territori de la Comunitat Valenciana i es limitava, durant els caps de setmana i els festius, l'entrada i eixida dels municipis i grups de municipis amb població superior a 50.000 habitants.

La mateixa sala del TS ha dictat una segona sentència en la qual desestima un altre recurs presentat per l'advocat, en aquesta ocasió de cassació contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia dela Comunitat Valenciana (TSJCV) de no acceptar les seues al·legacions contra diverses resolucions de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública que limitaven el nombre de persones en reunions a València.

