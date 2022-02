Espai Inestable s'aproxima a Brecht amb l'estrena absoluta de 'La mare coratge', de Malatesta Teatre

'La Madre Coraje y sus hijos' és una peça teatral fonamental en el teatre de Bertolt Brecht i, també, del teatre universal. Després de fugir de l'Alemanya nazi l'any 1933, Brecht va escriure l'obra en cinc setmanes durant el seu exili a Suècia en 1939.

La peça va ser estrenada a Zuric dos anys després i configura un profund al·legat antibèl·lic on Anna Fierling, àlies Mare Coratge, acaba sola amb el seu destrossat carro, sent una de les nou peces teatrals amb les quals Brecht va tractar de contrarestar l'ascensió del feixisme i del nazisme i una directa al·lusió a la invasió de Polònia per Hitler en 1939, recorda la sala valenciana en un comunicat.

Ara, la companyia valenciana Malatesta Teatre vol mostrar la seua pròpia versió d'aquest clàssic amb un muntatge interpretat íntegrament per dones, l'estrena absoluta del com tindrà lloc del 3 al 6 de febrer en Espai Inestable.

"Volem representar aquesta història que compta amb personatges masculins i femenins únicament a través d'actrius, per a mostrar un treball on el gènere no siga transcendent", afirma Paula Úbeda, dramaturga i actriu valenciana que adapta, dirigeix i interpreta l'obra.

"Estem en una època -continua- en la qual fins i tot el llenguatge reflecteix la rellevància que va adquirint el gènere fluid; d'altra banda, "que tot el repartiment siga coral i femení dona una dimensió afegida al fet que el tema de la guerra o del feixisme és universal per a tots. És una qüestió universal".

La Mare Coratge de Malatesta Teatre no és una actualització de l'obra de Brecht, sinó una aproximació. Des de la companyia expliquen que no hi ha una actualització com a tal, ja que, desgraciadament, els paràmetres en els quals es mou són els mateixos.

"Si bé Bertolt Brecht va escriure Mare Coratge, entre altres obres, per a lluitar contra el feixisme creixent de l'Alemanya d'aquells anys, actualment hi ha una força feixista, a escala internacional, que per mitjans democràtics també està arribant al poder", comenta Paula, qui conclou: "la intencionalitat de l'obra és la mateixa; és a dir, apuntar a tot allò que es deriva d'un pensament feixista, com és la guerra. Volem que l'espectador siga conscient".

En aquest sentit, la nova adaptació pretén aproximar al públic actual el missatge del clàssic de Brecht: un tipus d'avís per a no baixar la guàrdia davant alguns postulats polítics que estan entrant en el panorama governamental, tant nacional com a internacional.

L'elenc d'intèrprets de la peça està format per aquestes huit actrius: Carmen Aguado, Sara Nerea García, Teresa Llàcer i Viel, Alicia Llorca, Andrea Nàcher, Rosa Navarro, Enri Sánchez i Paula Úbeda.

L'equip de 'La Mare coratge' es completa amb l'adaptació, dramatúrgia i direcció de Paula Úbeda, el disseny d'il·luminació de Víctor Antón, la traducció de Teresa Llàcer i Viel, la fotografia de Jose Sebastià, el disseny gràfic de Jsenet Informàtica i el vídeo de Senina Moreno.

EXPOSICIÓ

D'altra banda, Espai Inestable comença la nova temporada d'Inestabiliz-arte (l'espai expositiu de la sala) amb la inauguració de la primera exposició a València de l'artista del collage Carmen Reig.

'At home' és una mostra de les obres que Carmen ha anat creant en el confinament, el qual ha significat la seua tornada a casa després de viure a Londres més d'una dècada.

La inauguració tindrà lloc el dissabte 5 de febrer a les 18h, i l'exposició estarà oberta fins al 10 d'abril, amb l'horari de la sala, i l'entrada és lliure.