Shaila Dúrcal fue este lunes la última invitada de Gente maravillosa, el programa que Toñi Moreno conduce cada semana en Telemadrid, y en el que la cantante se sinceró sobre su vida personal, ahondando en cuestiones como la maternidad.

En su conversación, la artista, de 42 años, afirmó que ser madre no está entre sus planes. Y es que, pese a ser "muy niñera", le infunde cierto respeto pensar en un compromiso a largo plazo.

"Me da luego miedo tenerlos", explicó la intérprete madrileña, que, de alguna manera, ya se siente madre por el vínculo que comparte con Aitana, la hija de su marido, Dorio.

"Para mí, Aitana es mi hija. Me la dieron ya hecha. Me ahorré el embarazo. Yo siempre he estado en su vida, siempre he intentado ser su mejor amiga adulta porque quieres ganar esa confianza. Ella es una tipa con mucho carácter y una personalidad muy fuerte", señaló.

La cantante, que el pasado año perdió cerca de 20 kilos, también habló de sus problemas con la alimentación: "A mí me engorda el aire. A mí siempre me ha perseguido subir y bajar el peso. Uno lo va llevando sobrellevando como puede".

"Estuve en esas edades jóvenes y con la cabeza confundida de esa forma. Nunca tuve anorexia, pero sí tenía ese desarreglo de comida. Con mis padres viajaban mucho y era muy difícil", zanjó al respecto.