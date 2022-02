El PSPV ve positiva la propuesta catalana de financiación mientras el PPCV exige a Puig que la desautorice

Así han valorado el síndic socialista en Les Corts, Manolo Mata, y el portavoz adjunto 'popular' José Antonio Rovira las alegaciones remitidas por los gobiernos autonómicos al borrador del Ministerio de Hacienda para reformar la financiación. En su propuesta, el Govern catalán aspira a una "soberanía fiscal plena" y rechaza el concepto de población ajustada por el que sí apuesta la Generalitat Valenciana en base a las conclusiones de los expertos que le asesoran sobre financiación.

Mata ha resaltado que es de "extraordinaria importancia" que Catalunya haga aportaciones porque "hasta ahora apostaban por la bilateralidad", además de sostener que su propuesta "beneficia a los valencianos" más que la propia propuesta de la Generalitat. Pero ha remarcado que el gobierno del Botànic apuesta por la población ajustada al considerar que supone "una solución para que todos los territorios puedan estar cómodos".

"Nuestra propuesta es imbatible en términos técnicos y de visión de estado pese a las tonterías que diga el PP", ha replicado en rueda de prensa tras la junta de síndics, acusando a los 'populares' de hacer "una perversa lectura" de las alegaciones de Catalunya.

Es más, el también 'número dos' del PSPV ha asegurado que Puig desautorizaría antes al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que al catalán, Pere Aragonès, porque la propuesta de la Xunta es que Hacienda no tenga solo en cuenta la población ajustada.

Por contra, el diputado 'popular' ha reiterado las críticas que hizo este lunes el presidente del PPCV, Carlos Mazón, de que el criterio de Catalunya perjudica los intereses valencianos. "Nos da mucho miedo que Pedro Sánchez pueda estar pensando en el interés de los independentistas", ha prevenido, y ha instado a Puig ha desautorizar al Govern.

Entre el resto de partidos, la portavoz adjunta de Compromís Mònica Álvaro ha exigido que los diputados nacionales valencianos hagan "pedagogía" para que el nuevo modelo salga adelante en el Congreso y ha asegurado que la propuesta de la Comunitat es positiva para toda España.

Como síndica de Unides Podem, Pilar Lima se ha mostrado orgullosa de que las alegaciones valencianas sigan el criterio de los expertos y de la Plataforma per un Finançament Just y ha insistido en impulsar una reforma fiscal en España para "aumentar el pastel de recursos" y que la financiación no sea "una batalla de pobres contra pobres". Ha pedido al PP que se "aclare" y que el nuevo modelo establezca unos mínimos para evitar el 'dumping' fiscal.

Y de la oposición, la síndica de Vox, Ana Vega, ha reiterado que su partido no participará en el "circo" de la financiación y ha acusado al Gobierno de utilizar este debate como "arma arrojadiza" para conseguir el apoyo de partidos independentistas.