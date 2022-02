València bonificarà un 90% de l'ICIO per la instal·lació de punts de recarrega de vehicles elèctrics

Sobre aquest tema, el regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, ha destacat que aquesta iniciativa se suma al treball desenvolupat per l'Ajuntament de València en els últims anys per a la reducció de gasos contaminants.

Així, ha recalcat que des de l'Ajuntament de València estan fent modificacions en les nostres ordenances fiscals per a tindre cada dia una fiscalitat més verda i ha recordat sobre aquest tema que ja van modificar l'ordenança de l'IBI (Impost de Béns Immobles) perquè pagaren menys els habitatges que instal·laren plaques solars.

A més, amb la nova mesura es bonificarà l'Impost de Construccions per a aquelles persones i empreses que decidisquen instal·lar punts de recarrega de vehicles elèctrics.

"Volem seguir sent la ciutat espanyola que lidera la reducció de gasos contaminants i, per tant, ens marquem com a objectiu que aquest continue sent la millor ciutat per a viure i la millor ciutat per a viure és una ciutat que lluita contra el canvi climàtic", ha assegurat Sanjuán.

La proposta d'Hisenda s'ha elaborat després del canvi de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals que permet que els ajuntaments bonifiquen fins al 90% de l'ICIO per la instal·lació de punts de recarrega per a vehicles elèctrics dins del foment de la mobilitat elèctrica, l'autoconsum i el desplegament de les energies renovables.En aquest sentit, l'Ajuntament de València ha proposat establir la bonificació màxima que preveu la llei.

"Amb aquesta nova bonificació, volem incentivar que la mobilitat cada vegada siga menys contaminant en la nostra ciutat i seguir liderant la reducció de gasos contaminants com estem fent en els últims anys", ha subratllat.