Lydia Bosch muestra en Instagram el extraño bulto que le ha salido en la muñeca

Los más de 270.000 seguidores que tiene Lydia Bosch en Instagram están acostumbrados a ver a la actriz de 58 años ser de lo más natural y cercana. Eso, claro, cuenta tanto para lo bueno como para menos bueno. Lo último ha sido un problema con el que ha querido concienciar sobre cómo todo el mundo, más allá de que nuestras redes sirvan para alardear de familia, viajes u ocio, puede utilizar sus perfiles para ayudar a los demás. Sobre todo, en temas de salud.

La concursante de Tu cara me suena ha sufrido recientemente un contratiempo y ha preferido abrirse a sus followers que desaparecer. Un pequeño percance que le ha servido para mostrar que no es oro todo lo que reluce y que cualquiera en esta vida tiene que superar los obstáculos que la misma te impone. En su caso, un extraño bulto en su muñeca.

La también presentadora ha compartido una serie de fotografías tomadas en la clínica de su fisioterapeuta mientras le tratan la zona inflamada. Según ella misma comenzaba su publicación, esto le recordaba al tatuaje del encargado de su rehabilitación: la palabra "inefable". Es decir, aquello "que no puede ser dicho, explicado o descrito con palabras,", con el apostillamiento de que es "generalmente por tener cualidades excelsas".

Según ella, dicho vocablo no podía "identificar mejor" a su fisio. "Hace una semana que, por un mal gesto, me salió un bultito y, aunque no me dolía, he ido a verle para ver lo que pasaba", comenzaba explicando la intérprete de Médico de familia, Servir y proteger o You're the one.

"Me ha dicho que tenía un bloqueo en la articulación de la muñeca y que cuando sucede esto la defensa natural del cuerpo es crear una inflamación", ha explicado Bosch, quien ha matizado que "acto seguido ha comenzado a manipularla y...voilà".

Por suerte para ella, el tratamiento le ha dejado "como nueva" y el bulto es ya únicamente un mal recuerdo. La actriz ha salido muy contenta del trabajo de su fisioterapeuta y no ha dudado en recomendar la asistencia a los profesionales cuando tengamos un contratiempo de este tipo.