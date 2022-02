Sandra Sabatés le recuerda a Wyoming en 'El intermedio' sus 'desmadres' del fin de semana

Tras varios comienzos de El intermedio donde Wyoming bromeaba con Sandra Sabatés sobre su vestuario o con algún comentario sobre la actualidad, este lunes fue el turno de la copresentadora del programa de La Sexta.

Y es que, tras el monólogo inicial del presentador, donde realizó una reflexión sobre lo importante que es el instinto de superación y el control mental, el madrileño se dirigió a su sitio en la mesa junto a su compañera.

🔴 Wyoming comienza el programa reflexionando sobre la victoria de Rafa Nadal en Australia: "En los momentos más duros, es la fortaleza mental la que verdaderamente te mantiene a flote". ▶ #elintermedio en directo: https://t.co/3rqPqAOZGt pic.twitter.com/t5jR4E5Wvo — El Intermedio (@El_Intermedio) January 31, 2022

"Sobre lo de la superación no me voy a meter, pero el control mental... digamos que no es lo tuyo", afirmó Sabatés. "Te recuerdo que este sábado te detuvieron: ¿Qué estabas haciendo?, ¿Bailando sevillanas en plena Gran Vía?, ¿Te parece normal?", añadió la catalana.

Wyoming le contestó defendiéndose que "te quedas con lo anecdótico, estaba bailando muy bien...", pero su compañera le explicó que "el baile no fue lo peor, lo peor fue que entraste en comisaría gritando que eras hijo del emérito...".

Ya sin excusas, el presentador solo acertó a decir que "como son tantos de familia pensé que no se darían cuenta", pero Sabatés afirmó que "claro, igual colaba...", antes de dar comienzo al repaso a las noticias más destacadas del día.