L'Exposició del Ninot 2022 rep les primeres "obres d'art" dels artistes fallers

Durant la jornada d'aquest dilluns 31 de gener i aquest pròxim dimarts 1 de febrer es duu a terme la recepció dels ninots per a aquesta mostra, que serà inaugurada el divendres 4 de febrer a les 19.00 hores.

Sobre aquest tema, la vicepresidenta primera de Junta Central Fallera (JCF), Cristina Estévez, ha celebrat la recepció dels primers ninots en el Museu de les Ciències en aquest dilluns "assolellat", després de "dos anys parat", i ha indicat que les "obres d'art" dels artistes fallers continuaran arribant fins a aquest dimarts a la vesprada de manera "escalonada".

En concret, les primeres creacions que els artesans han portat a la Ciutat de les Arts i les Ciències han sigut el ninot de la comissió Duque de Gaeta - Puebla de Farnals, de l'artista Vicente Llácer, que competeix en categoria primera i que té per lema "Renovarse o morir", i, en el cas de les falles infantils, el de la comissió Isabel La Catòlica - Cirilo Amorós, de l'artista Ángel Navarro, que en aquest cas competeix en categoria tercera, segons ha informat Junta Central Fallera (JCF).

La recepció dels ninots es desenvolupa entre les 10.00 hores i les 14.00 hores i les 16.00 hores i les 21.00 hores, tant aquest dilluns com el dimarts. I serà aquest últim dia a la vesprada quan les Falleres Majors de València, Carmen Martín i Nerea López, amb els artistes fallers de les dos falles municipals, Alejandro Santaeulalia i Dulk en el cas de la falla gran i Ceballos i Sanabria en la infantil, portaran els ninots d'aquests monuments a l'exposició.

L'Exposició del Ninot estarà oberta fins a mitjan març. El 14 de març les comissions falleres arreplegaran els ninots infantils per a la seua plantà amb motiu de la celebració de les Falles, i el dimarts 15 de març, serà la jornada en la qual arreplegaran els ninots grans.

L'exhibició torna en aquesta ocasió al Museu de les Ciències Príncep Felipe, situat en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, on coincideix en ubicació amb el vacunòdrom instal·lat per la Conselleria de Sanitat, que també ha obert les seues portes aquest dilluns i que tots dos espais estan separats per només uns metres.

En les passades Falles de 2021, celebrades en el mes de setembre, l'Exposició del Ninot es va traslladar a la Base de la Marina de València, perquè, precisament, la sala Arqueries del Museu de les Ciències acollia el punt de vacunació contra la Covid-19.