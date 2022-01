Grande-Marlaska retrau a l'oposició que "pose pedres" a la recuperació d'Espanya en lloc de "conjuminar esforços"

Grande-Marlaska, en declaracions als mitjans a València, ha recalcat sobre aquest tema que la Comissió Europea ha sigut "clara i evident" a remarcar que Espanya és "el primer país que ha complit les fites i que ha rebut directament els fons" europeus de recuperació.

De fet, ha subratllat que Espanya és "l'exemple paradigmàtic del que ha de ser la utilització d'aquests fons tal com els ha previst la Comissió, que és per a la recuperació, transformació i resilencia després del covid".

No obstant açò, ha retret que "hi ha gent, tristament, i l'oposició d'aquest país que en lloc de conjuminar esforços i contribuir al fet que aquest país isca enfortit com més prompte millor doncs posa pedres". No obstant açò, ha recalcat que "aquest país és molt fort" i el Govern està "en la singladura de treballar, de seguir treballant i que el nostre treball es reconega per la Comissió Europa, que és a qui hem de rendir comptes del compliments de les fites que venen projectades".