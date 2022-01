Tristán Ulloa i Pablo Derqui reflexionen sobre la naturalesa humana en la comèdia negra 'True West'

L'espectacle, que es representarà en dos funcions úniques els dies 5 i 6 de febrer, compte també amb José Luis Esteban i la col·laboració especial de Jeannine Mestre.

L'obra, del nord-americà Sam Shepard, estrenada en 1980, retrata el desenllaç de la rivalitat entre dos germans -Tristán Ulloa i Pablo Derqui-, que representen, amb la seua dualitat, la naturalesa de l'ésser humà. D'aquesta manera, la peça aborda temes sobre la identitat, tant individual com a cultural, explica l'espai cultural en un comunicat.

Els conflictes familiars, l'absurd i el món dels perdedors són algunes de les qüestions que es colen en aquesta obra, en la qual l'autor, barrejant un llenguatge directe, imaginatiu, i musical amb una prosa poètica i una atmosfera perfectament definida, fa que tant la història com els personatges tinguen una complexitat i una riquesa dramàtica, que portarà al públic a un final catàrtic i surrealista.

L'autor situa l'acció a 40 milles de Los Angeles per a explicar la història de Lee (Tristán Ulloa), un buscavidas arribat del desert, i Austin (Pablo Derqui), un guionista, que es troben de nou en la casa familiar on la seua situació actual i les seues diferències els precipitaran turbulentamente cap a un remolí destructor mentre intenten realitzar conjuntament un guió cinematogràfic que podria canviar les seues vides per sempre.

Dirigida per Montse Tixé i adaptada per Eduardo Mendoza es podrà veure en Rambleta en dos funcions úniques, els dies 5 de febrer a les 20.00 hores i 6 de febrer a les 19.00 h.