El príncipe Andrés podría llamar a declarar a Kevin Spacey para testificar a su favor

Dios los cría... Y sí, ellos se juntan. O por lo menos tienden a ello. Es lo que tiene la amistad. Y la que une a Kevin Spacey con el príncipe Andrés, duque de York, por aleatoria que parezca (aunque sí que tienen algo en común), puede hacer que este último tenga o no una importante ayuda en el juicio al que enfrenta. En él está acusado de abusos sexuales a una menor, Virginia Giuffre, y es la razón por la que, hoy por hoy, su madre, la reina Isabel II, ya le ha hecho perder todas sus redes sociales y la prueba hípica que lleva su nombre, así como su presencia entre la familia real británica.

"Los ricos no están por encima de la ley", dijo la presunta víctima. Pero eso no quita, sin embargo, como parece que va a darse, que no se puedan echar un cable cuando más lo necesitan. Sobre todo porque una fotografía del actor de American Beauty fue una de las mayores puntillas para el príncipe Andrés: la sacó en portada The Daily Telegraph y en ella se ve a la mano derecha de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, recientemente condenada, y al intérprete, que había sido acusado de acoso sexual, saludando y riéndose sentados en 2002 en los tronos de la reina y del duque de Edimburgo en Buckingham Palace, en una visita que había organizado el propio duque de York.

Esta complicidad entre ellos, que remite también a que había una buena relación con el magnate que se suicidó, es la que pretende utilizar el príncipe Andrés en su juicio por pedofilia. Porque según revela The Sun, el hermano de Carlos de Inglaterra pretende hacer declarar a Spacey para que convenza en el juicio de que la relación entre Ghislaine y el príncipe no era tan estrecha como se puede presuponer por las imágenes.

Según una fuente consultada por el medio, la versión que dará el príncipe es que él "había invitado a dicha visita a Palacio a Spacey, pero no a Maxwell. Ella vino como acompañante del actor, no como invitada de Andrés". "Si Kevin logra convencer al jurado de que él era el vínculo con Ghislaine y no Andrés, esto distanciaría un poco al príncipe de Ghislaine, pero es una distancia crucial", afirma el informante.

"Andrés está convencido de que un actor y orador con tanto talento como Kevin Spacey podría ser un activo muy importante frente a un jurado", afirma la fuente, así como otras voces consultadas por el Daily Mail coinciden en que desde la familia real están "desesperados" porque lleguen a un acuerdo.

Lo que no queda claro es que, si bien Spacey puede explicar dicha fotografía, cómo pretende el príncipe Andrés explicar una anterior, en la que aparece agarrando la cintura de una Virginia Giuffre aún menor bajo la atenta mirada de Maxwell. No hay que olvidar que en directo dijo que él no conocía a Giuffre, mentira que se desmontó al momento.