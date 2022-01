Cayetano Martínez de Irujo ha anunciado que está siendo víctima de un delito de suplantación de identidad a manos de una persona que busca recaudar dinero en su nombre, hace ver que él lo necesita y, además, publica mentiras sobre él.

El hijo de la Duquesa de Alba fue consciente de que alguien estaba usando su imagen cuando se topó con un tablón en Internet anunciando la venta del Palacio de Arbaizenea, edificio que su madre le dejó a su nombre, y que desde hace años acoge muchas celebraciones de bodas.

"Es todo mentira. Me han suplantado la identidad y llevo dos meses... Encima esta persona está recaudando dinero conmigo y a raíz de mi madre. Estoy desesperado ya. He mandado al abogado al juzgado de guardia", ha explicado a Jaleos el duque de Arjona.

Martínez de Irujo admite que desconoce la identidad de quien está detrás de esta situación. "No sé quién es. En Facebook e Instagram no me hacen caso, me ha suplantado y llevo dos meses... Lo he denunciado en todos lados, pero en Facebook no me atienden. Es una cosa vergonzosa".

Tampoco conoce los motivos que podrían haber llevado a esta persona a hacerse pasar por él. De hecho, ha llegado a creer que lo hace "para que parezca que me hace falta el dinero. Es una cosa de juzgado de guardia. Estoy negro con este asunto... Es una vergüenza".