Av.- Sanitat invertirà 326 milions per a engegar el nou model d'Atenció Primària de la postpandèmia

Així, ho ha assenyalat aquest divendres la consellera, Ana Barceló, en la presentació del Marc Estratègic d'Atenció Primària i Comunitària 2022-2023, que té tres grans línies d'actuació: més recursos, un nou model assistencial i un nou model organitzatiu".

En concret, el pla s'articula en cinc línies estratègiques, 23 objectius i cent accions específiques que ara tornaran a sotmetre's a les societats científiques, sindicals i professionals perquè realitzen les seues aportacions per a poder tancar el pla i presentar-lo al Ministeri de Sanitat abans del 31 de març.

Els 326 milions previstos es desglossen en 130,7 milions per a recursos humans i 188 per a tecnologia i infraestructures i l'objectiu és que en quatre anys l'Atenció Primària reba el 25% del pressupost sanitari.

Així, es dotarà a Atenció Primària d'un increment de recursos "sense precedents": 1.609 places noves places estructurals que estaran creades a l'abril i que permetran baixar les ràtios per davall del recomanat per a millor el temps d'atenció als pacients.

Per la seua banda, dels 188 milions per a tecnologia i infraestructures més de 76 milions seran nous centres de salut, huit per a millores del sistema informació i a ells cal sumar els fons que el Ministeri de Sanitat distribuirà una vegada totes les comunitats hagen presentat el seu pla d'acció.

