Declarat un incendi en un magatzem de productes de basar situat en el polígon La Cova de Manises

El foc s'ha declarat poc després de les 9.30 hores i ha afectat a tota l'estructura del magatzem. Es tracta d'un basar situat en l'avinguda Mas de l'Oli de Manises.

L'incendi no ha provocat ferits, ha precisat Emergències, que ha destacat que s'ha desallotjat a tots els treballadors d'aquesta empresa. Així mateix, ha apuntat que una ambulància Suporte Vital Bàsic està en la zona "en manera preventiva".

Emergències ha assenyalat també que el fum provocat per l'incendi no ha afectat de moment a l'operativitat de l'aeroport de València, situat a Manises, però sí a la de les línies de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Al principi aquest no s'havien vist afectades però posteriorment FGV ha comunicat que quedava interrompuda la circulació de trens en eixa línia.

Per a extingir el foc s'han mobilitzat efectius dels parcs de bombers de Paterna, Torrent, Burjassot i Alzira, així com tres unitats de comandament. Inicialment han acudit cinc dotacions que posteriorment s'han incrementat fins a arribar a set, ha detallat el Consorci Provincial de Bombers, que ha afegit que hi ha risc d'afecció a naus confrontants.