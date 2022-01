Salvador Navarro, proclamat president de la CEV per als pròxims quatre anys

Al costat de Navarro i, després de rebre el suport dels seus assembleiste, presidiran les CEV provincials: Joaquín Pérez, com a president de CEV Alacant; Luis Martí, com a president de CEV Castelló; i Eva Blasco, com a presidenta de CEV València.

Després de la celebració de l'Assemblea Electoral, la Junta Directiva, recentment constituïda, ha aprovat la designació dels deu vicepresidents de la Confederació; així com la dels 20 vocals que, a proposta dels recentment nomenats vicepresidents, completen la Junta Directiva. Finalment, s'ha triat el Comité Executiu i als vocals que entraran a formar part de la Junta Directiva de CEOE.

Salvador Navarro, que s'ha vist obligat a realitzar la seua intervenció davant l'Assemblea via telemàtica després de donar positiu en Covid, ha agraït el respatler dels associats i ha assegurat que, quatre anys després del canvi del model, "la CEV està més unida, és més forta i més independent i, per tant, està en millors condicions per a representar i defendre els interessos empresarials".

El president de la CEV s'ha referit a la unitat, com "la clau de l'èxit de la CEV", i ha proposat com línies estratègiques de la nova etapa: la contribució al lideratge femení, guanyar pes a Madrid i Brussel·les, una major independència, així com ser més digitals i innovadors.

En clau econòmica, Navarro ha posat el focus en la recuperació i en els riscos que poden condicionar-la, i ha proposat "afermar-la amb mesures de política econòmica assenyades i potents, resoldre el sistema de finançament autonòmic i optimitzar la fiscalitat autonòmica per a contribuir la competitivitat del nostre teixit productiu".

Respecte a la proposta del nou model de finançament ha valorat que el criteri bàsic siga la població ajustada, "però encara queden massa variables i aspectes a concretar, com, per exemple, que l'Estat no assumisca el deute històric amb la nostra comunitat per tants anys d'infrafinançament". "És alguna cosa que ens inquieta", ha reconegut.

"Des del nostre punt de vista, -ha continuat- aquest caduc sistema de finançament ha incentivat en part l'aparició de figures impositives en el conjunt de les autonomies. De fet, a Espanya hi ha gens menys que 85 impostos autonòmics i la tendència és a l'alça. Just el contrari del que necessitem per a apuntalar la recuperació. Perquè, lluny de solucionar el crònic infrafinançament, el trencaclosques tributari trenca literalment la unitat de mercat i llastra les decisions d'inversió internacionals".

Enfront d'aquesta situació, ha advocat per "avançar cap a un tractament fiscal harmonitzat, amb un nombre limitat de tributs autonòmics propis -encara que amb suficient marge d'autonomia per a fixar tipus impositius i deduccions-, que genere les menors distorsions possibles per als agents econòmics i que contribuïsca a la competitivitat de la nostra economia".

REFORMA LABORAL

Respecte a la reforma laboral, ha demanat responsabilitat als partits polítics perquè es respecte l'acord aconseguit en la Taula per a la Modernització del Mercat Laboral.

"Confiem que el tràmit parlamentari de convalidació del Reial decret-llei mantinga intacte l'esperit i la lletra del text sorgit de l'acord tripartit després de llargues negociacions fins a arribar a l'equilibri que empreses i treballadors necessitem".

De la mateixa manera, el president de la CEV ha reivindicat agilitat a l'Administració. "S'espera de les nostres empreses que siguen més igualitàries, que guanyen grandària, que siguen més sostenibles, més digitals i més innovadores, perquè puguen crear ocupació i perquè açò repercutisca en benefici de la nostra societat, però s'antoixa difícil si les diferents Administracions no obrin camí per a aconseguir-ho, si no redueixen burocràcia, si no són més àgils o si no acceleren llicències", ha lamentat.

Navarro ha tancat el seu discurs agraint la tasca del fins avui secretari general, Miguel Ángel Javaloyes, així com la de Perfecto Palacio i Sebastián Pla com a presidents de CEV Alacant i CEV Castelló, respectivament, després de concloure el seu mandat.

L'acte, celebrat en la Fundació Bancaixa, ha sigut clausurat pel president de la Generalitat, Ximo Puig.