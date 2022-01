Consejos para superar con éxito una entrevista de trabajo en inglés

Pese a que el francés y el chino ganan peso, el idioma inglés sigue siendo el más demandado por las empresas. Según los datos InfoJobs sobre la demanda de idiomas en el empleo nacional, de las más de 1,5 millones de vacantes de empleo que se publicaron en 2020, el 17% solicitaban inglés para acceder al puesto de trabajo.

La categoría con mayor porcentaje de vacantes que solicitaban inglés en 2020 fue Administración de Empresas (45%), seguida por Educación y Formación (43%) e Ingenieros y Técnicos (42%).

Tomemos nota y asumamos que en un mar de ofertas de empleo, la posibilidad de enfrentarnos a una entrevista de trabajo en inglés es cada vez mayor. ¿Cómo hacerlo con éxito? El libro The Job is Yours, de Jeff Judge, nos da un buen número de consejos para afrontar con éxito una entrevista de trabajo en el idioma de Shakespeare.

Ensayar las preguntas típicas

Haz una búsqueda en Internet con las palabras clave “common job interview questions”, selecciona entre 5 y 10 preguntas destacadas y escribe las respuestas a cada una de las preguntas. Entrenarte escribiendo las respuestas hará que el día de la entrevista estés preparado para responder brevemente y con profesionalidad.

Practicar las respuestas con un nativo

Una vez hayas seleccionado el listado de preguntas típicas ensaya las respuestas con una persona que sea nativa y haz que asuma el papel de reclutador. Haz que la persona corrija tus errores. La idea es practicar hasta que consigas responder a las preguntas con seguridad, sin dudar y sin encallarte mientras hablas. Si no conoces a una persona nativa, valora la posibilidad de hacer una sesión de coaching de inglés con un nativo.

Debemos controlar el lenguaje corporal y el tono de voz, especialmente en una entrevista en inglés

Hacer que el inglés sea un hábito diario

Si concibes el inglés como algo que sólo practicas en tu tiempo libre, no conseguirás acelerar tu aprendizaje. Aprovecha los múltiples formatos disponibles para practicar tu inglés (libros, podcasts, aplicaciones móviles…) e incorpora el inglés en tu rutina diaria sin que sea un hábito planificado, como si de beber café, comer o conducir se tratara.

No llegar tarde

Jamás llegues tarde a una entrevista de trabajo con un reclutador británico o americano. La puntualidad en la cultura anglosajona es sagrada. Llegar tarde, aunque sea apenas unos minutos, puede causar muy mala impresión y hacer que el reclutador se plantee si en tu día a día laboral esto será algo que se pueda repetir si te contratan.

Responder con frases cortas

Los reclutadores anglosajones ven las frases largas como un síntoma de indecisión. Practica tus respuestas para que sean lo más directas posibles. Utiliza frases cortas y claras y, siempre que puedas, enumera los puntos cuando hables.

Mejorar el lenguaje corporal

Vuelve a practicar tus respuestas concentrándote en tu lenguaje corporal y tono de voz. Asegúrate de que puedes responder a las preguntas con profesionalidad mirando al entrevistador a los ojos, con un lenguaje corporal que transmita confianza y un tono de voz que evite la monotonía para retener la atención del reclutador.