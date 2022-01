Jorge Javier es impredecible. Dice que no se considera un genio, pero lleva más de veinte años triunfando en televisión defendiendo los formatos más polémicos. Aunque lleva ajustada una coraza que pocas veces se quita, este badalonés de 53 años no es rencoroso y cree en las segundas oportunidades. Aferrado a la vida (y a Sálvame) de miércoles a domingo protagoniza Desmontando a Seneca, un discurso sobre la vida y la muerte en el que se muestra profundo, certero y divertido.

Me gustaría empezar esta entrevista por el final, ¿es usted feliz? Más de lo que creo y menos de lo que me gustaría. Para ser feliz necesito un punto de locura, de despreocupación y pocas responsabilidades.

Para eso debería volver a ser niño… Sí, es que creo que ahora mismo estoy a punto de dejar la adolescencia y cruzar ese puente a la edad madura se me está haciendo bastante difícil.

Me llevé una grata sorpresa al ver Desmontando a Séneca en el Teatro Reina Victoria porque pensé que me iba a aburrir, ¿cree que la gente puede tener esa sensación? No creo que la gente pueda pensarlo porque donde estoy yo, está la alegría, incluso hablando de Séneca y de la muerte. La verdad es que este trabajo es un ejercicio de confianza en mi director, Juan Carlos Rubio, que cuando me propone las cosas es porque está convencido de que las puedo hacer.

"Soy más feliz de lo que creo"

Yo que le iba a decir que es usted un valiente… No hago las cosas por valentía ni pienso en esos términos. Es más, te diré que tengo poco ojo. Me cuesta ver una idea plasmada en un escenario y por eso me dejo guiar. En este caso queríamos romper con todo lo que hicimos en el primer proyecto teatral y este ha sido el resultado.

¿Lo hace para que no le encasillen? Siendo sincero todo eso dejó de preocuparme hace ya algún tiempo porque me parece que son discusiones de otras épocas.

Séneca decía que no existe ningún gran genio sin un toque de demencia, ¿cuánto de genio hay en usted? No me considero ningún genio. Lo que soy es inconformista con la realidad, aunque cada vez la acepto más. Si esto no fuera así acabaría siendo una persona absolutamente infeliz.

"No hago las cosas por valentía"

Me sorprende que no sea consciente de su propia genialidad… Me lo he pasado muy bien en mi trabajo haciendo programas que funcionaban. Me lo he pasado y me lo paso muy bien. Pero cuando estás trabajando no puedes estar perdiendo el tiempo pensando que eres una estrella. Al contrario, tienes que irte a dormir pronto para estar fresco al día siguiente.

jorge javier vázquez Nacido en Barcelona, en el año 1970, Jorge Javier Vázquez Morales es presentador de televisión, actor, empresario teatral y escritor. Actualmente su actividad profesional está íntimamente ligada a su trabajo sobre las tablas y a su labor televisiva en Telecinco, donde conduce 'Sálvame' y 'Sábado Deluxe'.

¿No se siente una estrella? No, la verdad es que no. Me hace mucha gracia cuando viene gente joven a entrevistarme porque noto que les impacto, pero debe de ser por la edad.

Sobre las tablas del Reina Victoria bromea hasta de la gente que va a verle, ¿lo de reírse de todo se aprende o es innato? A mí me gusta reírme de mí y con la gente que viene a verme. Yo empatizo mucho con el público y no me gusta que nadie lo pase mal. El sentido del humor es lo único que nos hace seguir. Con el paso de los años te das cuenta de que lo único que te ayuda a seguir es que todo esto no tiene ningún sentido.

Entonces, ¿la vida no va en serio? Sí, claro que va en serio. Lo que pasa es que cuando te das cuenta de que va muy en serio lo que tienes que hacer es no ir por el camino de la derrota y vivir pensando que cada día es una aventura.

¿Le ha costado mucho trabajo tomarse la vida así? Me ha costado muchas horas de terapia y muchos terremotos emocionales. De hecho cada cierto tiempo tengo una gran crisis emocional sobre la que voy construyendo. Antes era mucho más autodestructivo, pero ahora veo esos momentos para parar y recapacitar.

"He tenido muchos terremotos emocionales"

Me siento reflejado, ¿será porque hablamos siempre de los demás? No lo creo, pienso que va más porque nos hacemos demasiadas preguntas y buscamos demasiadas respuestas. Para vivir hay que vivir.

Y de la risa al llanto, ¿qué le ablanda el corazón a un hombre como usted? El cariño de la gente.

¿Solo eso? ¿Te parece poco? Salir del teatro y encontrarte con personas que vienen a demostrarte que te siguen, que te aprecian, que han salido de casa solo por verte, es emocionante. El reconocimiento de la gente por la calle me impacta muchísimo.

Para las críticas dicen que hay que estar preparado, ¿también hay que preparase para las muestras de afecto? Sin duda. En mi caso como siempre he hecho programas muy polémicos, tengo muy ajustada la coraza para que no me afecten las cosas. Sin embargo, cuando alguien te aporta tanto cariño es imposible que la coraza no se caiga y te quedes noqueado.

Le conozco hace quince años pero todavía no sé quien es, ¿es por la coraza? Me sorprende mucho esto porque no es la primera vez que me lo dicen y no tengo esa sensación. Tendré que trabajarlo con mi terapeuta. Soy el mismo que la gente ve por televisión, aunque tal vez en mi vida personal sea más pausado. En casa me gusta estar en silencio, en pijama, con mis perros y, a veces, viendo la televisión. Me encanta First Dates.

"Soy el mismo que la gente ve en televisión"

Yo pensaba que para ligar era usted más de Tinder, aunque ya le digo que está el mercado muy mal… Ya no lo tengo, me he desinstalado las cuatro aplicaciones que tenía y eso que eran de pago. Eso sí, uso el Instagram que también le saco mi provecho. En cualquier caso, creo que hay que recuperar el ligar en persona, tomar una copa, aunque yo nunca he sido bueno en eso.

¿Cómo está afrontando todo el ruido que genera últimamente Sálvame? Lo estoy viviendo con tranquilidad porque aquí no tenemos una sensación de alarmismo. Parece que hay quien coge un hueso y no lo suelta hasta el final.

¿Se ha agotado el formato? No creo que esté muy acabado. Estamos todos encantados de seguir trabajando y vamos a continuar. No vamos a dejar ese hueco que nos ha costado tantos años conseguir. Para nosotros venir a trabajar es una fiesta.

Con lo sano, además, que es tener enfrente una competencia potente… Sí, estoy de acuerdo. A mí me pone tener competencia porque cuando estás sin competencia te adocenas. En televisión no hay que dar nada por seguro y hay que luchar cada día por tener tu sitio, que es lo que hacemos en el programa. Esto tiene mucho que ver con la resiliencia, adaptarte a las circunstancias y seguir.

Entonces está claro que usted no se va… ¡Claro que no! Nunca dije que me iba. Es más, sí me quitaran Sálvame me quedaría huérfano.

"Si me quitaran 'Sálvame' me quedaría huérfano"

No me extraña porque allí ha hecho de todo, incluso hablar de política, ¿se arrepiente? He aprendido que hablar de política en televisión no es necesario. Sobre todo porque la gente que conecta con Sálvame no lo hace para que le hablemos de política. No quiero que nadie se sienta excluido ni aprovechar mi altavoz.