La jueza que investiga a Zaplana prorroga la instrucción 6 meses: "No hay mayor interés que llegar a la verdad"

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de València ha dictado este miércoles un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que ordena continuar la investigación y recalca el interés por "llegar a la verdad".

La magistrada ya había propuesto la prórroga de las actuaciones sobre el supuesto pago de las comisiones recibidas por las adjudicaciones del servicio de ITV y el Plan Eólico Valenciano en un escrito previo, algo a lo que se habían opuesto la mayoría de las defensas, incluida la de Eduardo Zaplana.

En su resolución de hoy, la jueza defiende el proceso de investigación y rechaza que haya dilaciones injustificables tal y como había expresado alguna de las partes, al tiempo que defiende que a su parecer no se puede dar por finalizada la instrucción, pues falta analizar -por ella y por la UCO- documentación intervenida al exconseller Fernando Castelló y la contestación a varios requerimientos emitidos.

Asimismo, recuerda el volumen de la documentación que forma parte de la causa, mucha de ella de carácter bancario, que ha hecho que se generen datos que hacen necesario seguir trabajando sobre ellos, y cuyo resultado "puede sustentar no solo la acusación sino también la defensa", recuerda la magistrada, que apunta que el caso no es el único que se trata en el juzgado ni por parte de la UCO. En esta línea, no acepta que se valore como "sesgado y erróneo" el análisis de ladocumentación.

Esgrime también que solo cuando se finalice el análisis de la información se puede hacer necesaria la práctica de diligencias quepuedan llevar también a mantener en la causa a uno o variosinvestigados o a excluirlos de la misma. "No habiendo mayor interésque llegar a la verdad de lo acaecido y a la participación o no enlos hechos de los investigados", asevera.