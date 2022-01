Igualtat inicia el traspàs de competències per a gestionar les residències municipals

El director general d'Infraestructures Socials, Enric Juan, ha explicat que es tracta de l'inici d'un procés progressiu de transferència d'infraestructures i equipaments d'atenció diürna, ambulatoria i residencial de titularitat de les entitats locals, encaminat a una "ordenació del sistema públic de servicis socials" segons la llei impulsada pel departament d'Igualtat.

El traspàs d'aquestes primeres residències suposa un nou pas per a "la construcció d'uns servicis socials de qualitat que atenguen al conjunt de la ciutadania en les diferents etapes de les seues vides, i al mateix nivell d'universalitat que tenen la sanitat o l'educació", ha explicat la Generalitat en un comunicat.

DEU PRIMERES RESIDÈNCIES

Enric Juan ha detallat que s'ha començat el procés amb deu centres residencials de la Comunitat, que suposen la gestió de 216 places per a persones amb diversitat funcional, 408 places per a persones majors i 331 treballadors públics, a més de les persones treballadores d'empreses que actualment gestionen alguns d'aquests centres.

Com a primer pas, ha explicat el director general, es constituiran comissions mixtes amb representants de les administracions, la Generalitat i els ajuntaments, per a articular el traspàs d'aquestes competències.

Concretament, el procés s'ha iniciat amb les residències per a persones majors de Santa Lucía de Dénia, residència de la Mancomunidad Vid y Mármol, Sant Bertomeu de Benicarló, Sagrada Família de Vall d'Uixó, residència Antonio i Julio Muñoz i residència de Banyeres de Mariola.

Quant als centres residencials para persones amb diversitat funcional s'ha iniciat el procés amb les residències Doctor Esquerdo d'Alacant, El Collet i Sant Francesc de Benicarló, la residència Oriol i La Casa Nostra de València.

El director general ha recordat que la gestió de l'atenció que presten aquests centres és "competència exclusiva de la Generalitat", mentre que l'atenció primària, que és tota aquella relacionada amb la gestió de prestacions, com la dependència o la renda, correspon als Ajuntaments.

D'aquesta manera, ha assenyalat, la cessió de la gestió d'aquests centres permetrà que la xarxa residencial tinga un únic titular, que és la Generalitat, per la qual cosa els ajuntaments podran alliberar fons per a destinar-los a "recursos per a la prevenció i la promoció de l'autonomia personal, promocionant l'atenció domiciliària".

Està previst que el procés complet del traspàs de competències afecte a un total de 39 residències de gestió municipal de la Comunitat Valenciana.