BBVA preveu un creixement de l'economia valenciana del 5,2% aquest any i del 5% en 2023

Així es desprèn de les dades de l'Observatori Regional del primer trimestre de 2022 de BBVA Research donat a conéixer aquest dimecres, que auguren una "recuperació intensa" de totes les comunitats autònomes per a 2022, en particular de Canàries i Balears, que creixeran un 9,6% i un 8,3%, respectivament, per damunt de la mitjana nacional del 5,5% de creixement benvolgut per a enguany, segons l'Observatori Regional del primer trimestre de 2022.

L'informe pronostica un inici d'any ralentit per l'onada de contagis de la variant ómicron i el seu impacte en el turisme i en el consum, encara que menor que en onades anteriors.

Altres factors, com l'encariment dels preus energètics i de les matèries primeres incidiran en el comportament de les comunitats en les quals tenen major pes les exportacions energètiques.

No obstant açò, superats aquests tres primers mesos, l'anàlisi de BBVA Research sosté que l'estalvi embassat podria afavorir una acceleració en el consum. L'economia es veurà impulsada també per l'activitat de la construcció residencial, l'acceleració de les vendes, l'arribada dels fons europeus i la millora de l'ocupació i la renda.

El turisme també ajudarà les regions més depenents d'aquest sector, com els casos de Canàries i Balears, a més de Catalunya i Madrid, amb creixements del 5,7% en tots dos casos per a enguany, dos dècimes per damunt de la mitjana nacional.

Encara que la majoria de les comunitats autònomes creixeran per damunt del 5%, algunes es queden per davall, com Aragó, amb un 4,7%; Castella i Lleó, amb un 4,6%; Castella-la Manxa, un 4,8%; i La Rioja, amb un 4,9%.

BBVA Research adverteix que l'escenari de recuperació podria canviar si existiren retards en l'execució dels fons europeus i les seues inversions associades. Tampoc descarta que els preus de l'energia llastren a les regions del nord d'Espanya.

A eixos riscos, l'entitat suma la inflació general i subjacent, més perillosa per a comunitats molt exposades a la competitivitat exterior, com Aragó i Castella i Lleó.

RECUPERACIÓ DELS NIVELLS PREPANDÈMIA EN 2023

Les comunitats autònomes recuperaran els nivells prepandèmia en 2023, segons BBVA Research, encara que, al mateix temps, eixe any avançarà amb menor dinamisme. Només quedaran ressagades Canàries i Balears, pel fort impacte que van patir durant la pandèmia i les seues restriccions.

En finalitzar 2023, totes les comunitats haurien recuperat els nivells de PIB prepandemia, excepte Balears i Canàries, a causa de la fortísima caiguda en 2020 per la intensitat de la crisi turística. Així, a nivell territorial, el pròxim any el creixement de Balears (6,0%); Canàries (5,7%); Madrid (5,5%); Múrcia i Extremadura (5,2%), i Catalunya, Comunitat Valenciana i La Rioja (5,0%) se situaria per damunt del conjunt d'Espanya (4,9%).

Per contra, Andalusia creixeria en línia amb la mitjana nacional, mentre que les previsions de creixement serien inferiors a la mitjana a Castella-la Manxa (4,7%); Aragó (4,6%); País Basc (4,5%); Navarra (4,4%); Cantàbria (4,1%); Astúries i Galícia (4,0%) i Castella i Lleó (3,6%).

Les comunitats del sud i l'oest rebran l'impuls dels fons europeus, a causa de la major rellevància del sector públic. Per contra, les del nord i les de la vall de l'Ebre, fins a Catalunya, mostraran un comportament més lent, com a conseqüència de la ralentització de la demanda europea i l'activitat exportadora d'aquestes regions.

BBVA Research també observa un "menor impuls del turisme", que podria tindre "un fort impacte en el creixement regional", sobretot de Canàries i Balears.