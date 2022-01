Institucions unides contra la "barbàrie masclista" en confimar-se l'assassinat d'una dona de 68 anys a Torrevella

"És la història de moltes dones, la història que ens ha de fer avançar i amb la qual hem d'acabar", ha proclamat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, en el minut de silenci davant el Palau de la Generalitat, per a mostrar una vegada més la unitat de la societat valenciana contra la "barbàrie masclista".

En la concentració han participat representants de la societat civil, sindicats i patronal, partits polítics i el govern autonòmic encapçalat pel president, Ximo Puig, dins del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista.

El Ministeri d'Igualtat va confirmar aquest dimarts com un cas de violència de gènere l'assassinat ocorregut el 26 d'octubre a Torrevella. Un home de 70 anys va ser detingut per presumptament matar la seua dona i esquarterar el seu cos, les restes del qual va trobar una persona sense llar en un contenidor.

Després del minut de silenci, Oltra ha lamentat que la víctima ja va patir violència masclista per la seua parella anterior i la va denunciar per agressions, després del qual "havia refet la seua vida". "Tenia dret a viure, a ser feliç i a compartir l'amor, a seguir veient als seus fills ja majors d'edat i als seus néts", ha emfatitzat, i a gaudir de "les xicotetes coses que signifiquen la vida".

Aquesta dona, en definitiva, "tenia dret a ser lliure i a ser respectada", igual que la societat "té dret al fet que no hi haja violència masclista i a acabar amb les causes que encara persisteixen".

Mónica Oltra ha recordat així que la desigualtat entre homes i dones encara persisteix i és la "causa profunda" d'aquesta xacra, per la qual cosa ha agraït que la "bona gent" es mostre unida perquè no hi haja més víctimes. El minut de silenci davant la Generalitat ha acabat amb un crit de 'Ni una més'.

Per la seua banda, en la concentració davant Delegació de Govern, la delegada a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha lamentat haver de guardar de nou un minut de silenci "per a donar veu als quals ja no la tenen".

Calero ha manifestat en declaracions als mitjans de comunicació que les dones que estan sent víctimes d'algun tipus de violència "han d'acudir a les institucions". "Estem ací per a ajudar-les, protegir-les", ha subratllat.

"La policia està pendent i les institucions estem per a protegir-les. Que no dubten eixes dones víctimes de violència a anar a denunciar. Hi ha més recursos que mai per a atallar la violència de gènere", ha insistit.

Preguntada pel cas concret de Torrevella, ha afirmat que el detingut es troba a la presó i ha assenyalat que se sospitava que era ell des del primer moment però "calia ajuntar totes les dades que es tenien". Creu que no hi havia denúncia prèvia per part de la víctima.