Kristen Stewart, sobre los 'paparazzi': "No me puedo creer que no haya matado a nadie en algunos momentos"

La prensa del corazón y las noticias sobre diferentes celebrities es algo común en todo el mundo, y no son pocas las estrellas que tienen cada día a los paparazzi fuera de su casa para poder sacarle alguna foto.

Kristen Stewart es una de ellas, pues la actriz ha confesado que, aunque está ya más que acostumbrada a ellos, ha habido momentos en los que lo ha pasado fatal.

En Armchair Expert, pódcast del actor Dax Shepard, ha hablado de algunos momentos en los que artistas como Sean Penn o Britney Spears se enfrentaron a los fotógrafos. "Creo que alguna vez me ha subido fuego y me ha salido humo por las orejas, como en los dibujos animados", bromeó sobre sus encuentros con los paparazzi.

"Estás tan condicionada por esos hombres y lo que están sacando de ti, que es tu vida. No es una foto puntual, es tu tiempo y tu vida", describió. "Ha habido momentos en los que no me puedo creer que no haya matado a nadie".

"Es algo que ahora ya tengo completamente procesado y eliminado de mi cuerpo, porque me estaba afectando físicamente. Pero ahora no dejo que lo haga", aseguró.