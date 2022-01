Més de 350 cartells instaran a no passejar gossos solts per l'horta i a arreplegar els seus excrements

20M EP

NOTICIA

Un total de 357 cartells instaran els cuidadors de gossos a no passejar-los solts per l'horta de València i a arreplegar els seus excrements. Amb aquesta campanya, l'Ajuntament vol recordar que a l'horta, igual que a la resta de la ciutat, o fins i tot amb major motiu per tractar-se d'espais de producció d'aliments per a la ciutadania, és fonamental que totes les persones mantinguen un comportament de respecte.