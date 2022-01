Puig destaca que hi ha "espai" per a desenvolupar l'Estatut i adverteix d'"amenaces al sistema" autonòmic d'Espanya

Puig, en declaracions als mitjans després de l'acte de constitució del Comité del 40º aniversari de l'Estatut, ha constatat sobre aquest tema que la seua "ambició" és "gestionar tot el possible" des de la Comunitat Valenciana "fent-ho més eficaç" encara que ha matisat que la seua agenda se centra ara a superar la pandèmia i la reactivació econòmica i social.

En eixe sentit, ha destacat que l'Estatut ha permès a la Comunitat Valenciana "avançar" i gràcies al "diàleg i a la capacitat d'arribar a acords" generar un espai de "estabilitat i prosperitat". De fet, ha afirmat que "mai hi ha hagut una Comunitat tan justa, igualitària i de tant progrés" com l'actual, la qual cosa "no significa ni molt menys que estiguem en l'horitzó en què ens agradaria".

Per açò, ha assenyalat que l'Estatut, igual que la Constitució, "sempre estarà sotmès a l'anàlisi" perquè "no són unes taules de la llei que no es poden tocar", però ha defès que la seua reforma ha de fer sense "produir ruptures unidireccionals que trenquen el consens".

"Tenim una missió molt important que és desenvolupar bé l'Estatut que tenim, de la nostra capacitat d'autogovern", ha constatat. Així, ha apuntat que el Consell està treballant en la calendarització de les "moltes qüestions pendents" però ha matisat que en aquests moments l'agenda "té dos qüestions bàsiques: superació de pandèmia i la reactivació econòmica i social".

No obstant açò, ha assenyalat que "prompte" hi haurà una reunió de la comissió mixta per a abordar algunes d'aquestes qüestions pendents de fons en les quals es prioritzaran les de major interés per a la ciutadania com són les Rodalies. Sobre aquest tema, ha assenyalat que l'essencial és que mentre siguen competència de l'Estat es garantisca un bon servici i a mitjà termini aconseguir la seua transferència però acompanyada de recursos suficients i ha recalcat que ja es treballa per a aconseguir-ho.

REFORMES PENDENTS

Així mateix, entre les reformes pendents, es troba el dret civil valencià, "una exigència democràtica" que van reclamar les Corts, però que requereix del vistiplau del Congrés perquè una reforma constitucional que l'arreplegue.

Puig ha assegurat que seguiran treballant per a aconseguir una majoria parlamentària que permeta "donar resposta a aquesta exigència de la Comunitat" així com d'altres qüestions que se n'aniran desenvolupant en al mesura que l'agenda ho permeta".

En eixe sentit, preguntat per si la resposta parlamentària del Govern en la qual condicionava transferir noves competències, com la gestió del litoral que estigueren recollides en l'Estatut pot suposar un sostre per a reclamar noves atribucions, ha assenyalat que la competència de Costas és "alguna cosa que està en discussió en tota Espanya" i ha insistit que la seua ambició és gestionar tot el que es possible des de la Comunitat Valenciana fent-ho més eficaç".

ACTES COMMEMORATIUS

Puig ha realitzat aquestes declaracions després de l'acte de constitució del Comité del 40º aniversari de l'Estatut, que ha tingut lloc en un acte celebrat en el Saló de Corts del Palau de la Generalitat i que ha triat l'ex-secretari general de CCOO-PV Joan Sifre com a comissari general de la commemoració per la seua capacitat de diàleg i implicació ciutadana en favor dels drets i les llibertats.

Sobre aquest tema, ha destacat "que no només serà una celebració institucional, sinó una també commemoració participada" que busca contribuir a reforçar l'estima del poble valencià cap a les seues pròpies institucions, ha afegit. "Des de Paco Brines a Joan Fuster totes les maneres d'entendre la Comunitat Valenciana són possibles", ha assenyalat també Ximo Puig, que ha destacat el caràcter "plural" de la societat valenciana.

Per la seua banda, Rosa Pérez Garijo ha explicat que, a partir d'ara, s'inicien els treballs preparatoris del programa d'activitats commemoratives". Per a açò, ha detallat els objectius que centraran els actes de celebració i que pretenen "recuperar la memòria de l'Estatut, visibilitzar el significat del nostre autogovern i posar en valor a les diferents institucions estatutàries, a més d'analitzar la situació actual i els reptes de futur de l'Estatut d'Autonomia".

PLA D'ACTIVITATS

Pérez Garijo ha destacat alguns dels actes previstos amb motiu d'aquesta efemèride, que vindrà marcada pel dia central de celebració, el divendres 1 de juliol, coincidint amb la data del 40 aniversari de l'Estatut d'Autonomia. En aquest sentit, ha anunciat un concert "que reunirà a diferents generacions d'una manera festiva", ja que "és molt important que la celebració "arribe a tota la societat valenciana". Així, ha parlat d'un pla d'activitats molt més ampli que aprovarà el comité organitzador "on s'inclouran diferents propostes".

En l'acte de constitució del comité d'honor han estat també presents, en qualitat de membres d'aquest òrgan, el president de les Corts, Enric Morera; la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra; el vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca; la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo; el conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, i les persones responsables de les institucions consultives de la Generalitat.