El fenómeno Jedet es un terremoto que arrasa allá por donde pisa. Referente del colectivo LGTBI en España y Latinoamérica, le acompaña como su sombra una recurrente polémica, pero lo cierto es que solo hace falta compartir un ratito con ella para saber que, además de esa imagen de diva que desprende, se esconde también una mujer cercana, con miedos y, sobre todo, muy frágil.

¿Qué cosas son para Jedet un dulce veneno? El single habla de la primera vez que tuve relaciones sexuales con una vagina y su vídeo, de lo que significa que un hombre apueste por una mujer considerada el pecado para la sociedad. Normalmente, esa relación acaba mal, porque esos hombres tienen que aguantar que lo ridiculicen por estar con nosotras.

Es una historia que acaba trágicamente. Es que yo soy un poco dramática e intensa. Como soy actriz, en mis videoclips me gusta actuar.

El álbum se llamará A los hombres que he tenido que olvidar. ¿Han sido muchos? No. Solo uno, porque los otros, aunque no hayamos funcionado como pareja, seguimos queriéndonos y siguen en mi vida. Uno sí que me dejó loca.

"'Veneno' significó un cambio increíble de cara a ser respetada, pero reducir mi carrera a la serie es injusto"

¿Y cómo se olvida a un ex? Pues no lo sé, porque yo todavía no lo he conseguido, pero la distancia ayuda. Y bloquear también.

¿En qué medida le cambio la vida Veneno? Siempre digo que los Javis me han cambiado la vida. Ellos apostaron por mí desde el principio. Salí en Looser, en Paquita Salas y, por último, en Veneno. Mi carrera actoral se la debo a ellos. Ellos fueron los que hicieron que yo pasara de ser una friki de internet a que la industria me considerase una artista. Veneno significó un cambio increíble de cara a ser respetada. Sabía que estaba haciendo algo que perduraría en el tiempo y que haría un bien para una comunidad y para personas que no forman parte de ella, pero que se van a plantear cosas que son muy importantes. Creo que jamás no volveré a formar parte de algo como Veneno. Lo que yo viví esos meses no lo volveré a vivir, ni aunque trabaje con Spielberg. Sí que es verdad que me ha dado muchas cosas bonitas, pero reducir mi carrera a Veneno es injusto. Llevo trabajando desde 2017 y he hecho muchas cosas. Y hago, porque estoy en todos los lados, me tengo hasta aborrecida a mí misma.

Fíjese que yo, y es una opinión personal, no la veo solo como la actriz de Veneno. Siempre digo que yo no soy actriz, yo soy folclórica. Lo que interesa mucho de mi persona, y me he dado cuenta de eso, es mi vida privada, con quién estoy, con quién me relaciono, cuál es mi ropa, cómo es mi pelo... A la gente que me sigue, que va a un concierto mío, que ve una serie mía o que compra una revista en la que salgo les da igual que yo salga más guapa o más fea, que actúe mejor o peor o que cante bien o mal. Les da igual. Les gusto yo y les caigo bien, y por eso me apoyan. Y eso es muy bonito y espero que dure muchos años.

"Mientras no me pongan a interpretar a un hombre y me tenga que poner peluca, nada me ofende"

¿Cuál sería su próximo papel soñado? Lo que me gustaría hacer que aún no me han propuesto es de narcotraficante o mafiosa. ¡De hija de la gran puta! Eso me encantaría (ríe). También me fascinaría hacer de chica Bond.

¿Es de las que reivindica que un papel trans lo haga alguien transgénero pero que no se las encasille solo en eso? Yo opino que las mujeres somos mujeres. Somos mujeres todas. Mientras a mí no me pongan a interpretar a un hombre y me tenga que poner peluca, nada me ofende. Que Belén Cuesta haga de mujer trans en La casa de papel es maravilloso, porque Belén es una mujer. Creo que se debería normalizar más que nosotras hiciésemos más papeles, no solo los de trans y prostitutas.

¿Se considera activista? No, porque, por ejemplo, sería desprestigiar a personas como Carla Antonelli. Yo no soy activista, yo soy una mamarracha (ríe). Yo vivo mi vida, comparto mi arte y tiro hacia adelante. Mi presencia en los medios y en la industria hace bien, porque abre puertas a personas que forman parte de la comunidad LGTBI, pero ser activista es otra cosa.

"No hace falta estar todo el rato enseñando carne, solo cuando yo quiera y no porque así guste más"

¿Qué opina de la situación actual de colectivo LGTBI? Cuando las cosas avanzan, siempre hay fuerzas que intentan que se retroceda. Hay que seguir luchando para que nadie nos pueda joder y así seguir conquistando más derechos. Tenemos que estar orgullosos de decir: 'si les está jodiendo tanto es porque estamos invadiendo espacios que no quieren'. Eso significa que estamos evolucionando para bien y conquistando derechos que deberíamos tener y no teníamos. Que partidos políticos de extrema derecha tengan puesto el foco sobre nosotros significa que lo estamos haciendo muy bien y que hay que seguir jodiendo. Cada vez tenemos más poder y por eso ellos nos ven como amenaza y quieren cortarnos, pero no pueden porque estamos unidos. Aunque también es cierto que, dentro de la propia comunidad LGTBI, nosotros mismos somos nuestros peores enemigos, porque no nos respetamos. Mis mayores haters son del colectivo.

Jedet. JORGE PARÍS

¿Se considera una diva? He leído que se me considera una diva, y me encanta. Es de lo poco cierto que he leído sobre mí en internet (ríe).

¿Tiene la mecha tan corta como parece? Qué va. Yo aguanto y aguanto, pero de repente estallo y pierdo las formas y la lío. Y me critican por eso, pero claro, ellos me juzgan por una reacción que llega tras haber aguantado muchísimo, pero no la mala educación de muchas personas.

"Los Javis hicieron que yo pasara de ser una friki de internet a que la industria me considerase artista"

¿No ha tenido miedo de que, como se dice ahora, la cancelen? No. A mí me han cancelado tantas veces... Te vas a dormir tan tranquila y te levantas cancelada y dices: 'pues nada, hay que seguir'. ¡Qué aburridos están todos! Entre los jueces que hay en internet y los profesores, que todos son perfectos y no paran de dar lecciones... ¡Qué pereza!

Es habitual en usted mostrar su faceta más sensual. ¿En ella se siente cómoda? Sí, pero es verdad que ahora estoy en otro punto. Vale, eso ya lo he hecho, ahora vamos a relajarnos un poquito y no hace falta estar todo el rato enseñando carne. La enseñaré cuando yo quiera y no porque sienta que eso va a hacer que yo trabaje más, me va a dar más likes o va a gustar más. Me da igual, yo no estoy aquí para gustarle a nadie.

"Que soy una diva es de lo poco cierto que se ha escrito sobre mí en internet"

Hay gente que no entiende que opine ahora así. Me importa un pimiento. ¿Tú vas a juzgarme por cómo me siento al sentir que las mujeres trans estamos hipersexualizadas? Si me lo hace una mujer que es actriz y trans, y que se pone en mi piel y me dice que no está de acuerdo conmigo, la escucharé, porque vive lo que yo vivo. Pero un pringado que esté en su casa aburrido, ¿qué va a venir a hablar de lo que yo vivo o siento?

¿Cuáles son esos demonios contra los que batalla diariamente? Muchos. Tengo trastornos alimenticios y problemas de ansiedad. Todos los días lucho para no sentir que soy la mayor mierda de este mundo y para dejar de odiarme. Me pongo objetivos para poder progresar. Estoy en terapia y lo voy logrando, pero mi naturaleza es depresiva. Soy muy insegura, muy sensible, lo paso muy mal. Me he pasado la vida sufriendo y me cuesta aceptar las cosas buenas que me pasan.

¿Aún hoy? Sí. Me pasa algo bueno y pienso: '¿Cuándo me lo van a quitar?'. Nunca estoy tranquila, no sé disfrutar de las cosas.

"Deseo que mis maricones me recuerden con mucho cariño. Como una buena mujer, pero imperfecta"

¿En todo eso ha tenido que ver la fama? No. Yo me la tomo como: 'venga, otro día en la oficina'. Mi vida no es la fama, es la gente a la que quiero, ser mejor persona cada día, crecer como artista... Es que creo que vivo una vida muy normal.

JEDET Carmen Jedet Izquierdo Sánchez, o simplemente Jedet, nació en Gerona un 7 de julio de 1992. En 2016, coincidiendo con su boom en redes sociales, realizó su transición como mujer transgénero. Tras salir en 'Looser' y 'Paquita Salas', su papel protagonista en 'Veneno' le valió un Ondas.

¿Echa la vista atrás y recuerda algún momento feliz? Es que nunca me he sentido plenamente feliz. He tenido algún momento, pero nunca he estado tranquila del todo. Me gustaría estar en paz y no sentir esta voz en mi cabeza que me dice que a ver cuándo me van a atacar o abandonar o cuándo me voy a quedar sin trabajo.

Y, mirando al futuro, ¿cómo le gustaría que la recordaran? Yo quiero que mis maricones y mis mujeres me recuerden con mucho cariño. Como una buena mujer, pero imperfecta. Alguien que hizo siempre lo que le dio la gana y vivió su vida como quiso y sin pedir permiso. Quiero ser como Sara Montiel.