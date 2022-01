PPCV insisteix en un front comú pel finançament i PSPV demana que Casado s'aclarisca entre població o despoblació

Així ho han manifestat representants dels grups de les Corts abans que el comité d'experts que assessora al Consell presente aquest dimecres 26 a la Plataforma per un Finançament Just -on estan integrats tots els partits excepte Vox- les al·legacions del govern autonòmic.

Com a portaveu adjunt 'popular', José Antonio Rovira ha recordat que el líder del PPCV, Carlos Mazón, ja va oferir a Puig en la seua reunió de finals d'any "un front comú dels dos grans partits per a portar aquest assumpte a Madrid", però ha criticat que no els han fet "cap cas" i no els han aportat el document prèviament.

També ha remarcat, sobre les recents declaracions de Casado a favor d'un model de finançament que cobrisca les necessitats de les CCAA on els servicis costen més per la despoblació, que el PP no va "contra cap comunitat" ni pretén "portar diners a uns altres", sinó que el que vol és que arriben els fons "justs i necessaris" a la Comunitat. Ha recordat a més que el model actual ho va aprovar el govern de Zapatero.

Del PSPV, la portaveu adjunta Carmen Martínez ha subratllat que tant Puig com el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, han deixat clar que la Generalitat no pretén "renunciar" al criteri de població ajustada, mentre ha retret al PPCV que no hagen "desautoritzat" a Casat per les seues paraules en un míting de les eleccions de Castella i Lleó. És més, ha urgit Mazón a demanar una entrevista amb el líder del PP per a "recriminar les seues declaracions".

Entre la resta del Botànic, Aitana Mas (Compromís) ha coincidit que "al PP sempre li agrada queixar-se" i ha demanat esperar a conéixer les al·legacions perquè "no es tracta que calga convocar-los a ells individualment". En la reforma ha defès que hi ha vies per a arribar a un acord nacional en el qual "ningú isca perdent".

També Pilar Lima (Unides Podem) ha retret al PP que "es mou depenent del moment electoral en cada lloc" en defendre "una cosa a Castella i Lleó i una altra a la Comunitat", per la qual cosa ha demanat que "s'aclarisquen abans de buscar la foto que més els convé". Dit açò, ha insistit que el nou model aborde tant el criteri de població com el deute històric "il·legítim" i la reforma fiscal.

De l'oposició, Ruth Merino (Ciutadans) ha augurat que les al·legacions no serviran després de "tants anys de menyspreu" i amb "un Ximo Puig complaent" amb el Ministeri, a més d'exigir que la reforma no depenga del "llast" dels partits nacionalistes que donen suport al Govern en el Congrés.

I com a portaveu adjunta de Vox, Llanos Massó ha advertit que el seu partit es mantindrà en contra de la reforma del finançament perquè "s'està convertint en un 'que hay de lo mío'" de cada baró autonòmic o "reietó dels 17 regnes de taifes". Ha advertit així el conseller socialista Soler que no compte amb ells si pretén eixir de la reunió amb la unanimitat de la cambra.