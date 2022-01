El PSPV defiende que "el pasaporte COVID ha salvado vidas" mientras Cs y Vox exigen su retirada

El PSPV ha defendido este martes la vigencia del pasaporte COVID para acceder a ciertos espacios en la Comunitat, mientras tanto Cs como Vox han reclamado que no sea obligatorio a partir del 31 de enero. Por su parte, tanto Compromís como Unides Podem se han mostrado a favor de evaluar la necesidad de nuevas medidas y el PPCV no ha querido posicionarse al considerar que no dispone de datos suficientes.