Omar Montes desvela el pastizal que gana ahora: "Cifras de seis números"

La nueva entrega de Planeta Calleja estuvo protagonizada por Omar Montes, quien se lanzó a descubrir un lugar tan gélido como la parte sueca de Laponia. El cantante habló sobre su dura infancia por el bullying, sus inicios humildes, su relación con Isabel Pantoja o las ventajas y los inconvenientes de la fama.

También de lo que reporta, por ejemplo, en el campo económico. El artista de Pan Bendito reveló que las compañías discográficas le ofrecen "sumas millonarias, millones de euros".

"Gracias a Dios, sí", respondió a la pregunta de si ahora gana pasta. "Tengo para comer, que es lo importante". Sin embargo, Calleja incidía en que sus ingresos eran bastante superiores a tener solo para comer. "Siempre me han gustado los coches y las joyas. Yo veía a los reggaetoneros de la época con los Lamborghini y veía a los de España más normalitos. Y pensaba: 'yo también quiero mis joyas y mis coches'. Me mola un huevo".

Tras confesar que había pasado mucha hambre, el artista confesó que ahora gana "cifras de más de seis números", pero sigue siendo igual de humilde. "Vivo en el mismo barrio, en el mismo sitio de toda la vida. Por más dinero que uno gane no se debe olvidar de dónde viene. Me he comprado algunas casas, algunos chalets, pero me gusta mi barrio"m confesó.

"Has pasado de la nada, de pasar hambre, a manejar ese dinero", reflexionó, por su parte, Calleja.