Natalia Verbeke, en 'El hormiguero': "Durante el confinamiento aprendí a limpiar gracias a Maribel Verdú"

El hormiguero comenzó la semana con la visita de Natalia Verbeke, que presentó en el programa de Antena 3 su nueva serie, Todos mienten, que se estrena el 28 de enero en Movistar+.

Como en la ficción, las mentiras son las protagonistas, Pablo Motos quiso jugar a 'Las mentiras' con la invitada. Verbeke intentó engañar al presentador contestándole que se había enamorado de su profesor de gimnasia, pero el valenciano adivinó que mentía.

La actriz le preguntó si Motos era pelirrojo natural, y el presentador dejó sin palabras a Verbeke: "Si, lo soy, mi cuerpo está lleno de sorpresas...", contestó arrancado las carcajadas del público presente en el plató.

Tras el juego, el valenciano descubrió un dato curioso de su invitada: "¿Qué fue lo que aprendiste en el confinamiento?". Verbeke le respondió que "aprendí a limpiar el baño porque siempre me han ayudado".

"Puedo planchar, fregar los platos me relaja cuando no uso el lavavajillas... pero no sabía limpiar. Entre Maribel Verdú y mi hermana me enseñaron a utilizar los productos de limpieza cuando estuvimos encerrados", afirmó la actriz.