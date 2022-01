Andrés Pajares evita hablar de Pedro Almodóvar en su conversación con Fran Rivera: "Pasapalabra"

Espejo público ha emitido, este lunes, la primera parte de la conversación entre Fran Rivera y Andrés Pajares, donde el cómico ha comentado algunos aspectos de su trayectoria profesional, pero también ha dejado algunas píldoras acerca de su vida personal.

Con tan solo nueve años, Pajares cobró su primer sueldo: un premio de 25 pesetas otorgado por Radio Madrid tras haber contado un chiste en la emisora. El actor ha confesado que, aunque el cine le gusta mucho, se decanta por el teatro: "Tiene algo especial. Soy un hombre que tiene muchos nervios, pero cuando salgo al escenario se acaban los nervios".

Con respecto a la pregunta que el torero siempre repite a todos sus entrevistados varones, Pajares ha confirmado que hizo el servicio militar obligatorio, aunque le ofreció al sargento ir a verlo actuar y, tras ordenar que se le tratase de la mejor manera posible, no volvió a "hacer más mili".

Rivera también ha sacado a relucir las críticas al cine del destape y a la participación de Pajares en él, a lo que este ha respondido: "¿Qué culpa tengo yo de que me pillase el destape? El humor es el humor. Si no tiene gracia, la gente no se ríe. A veces nos han criticado diciendo que si no fuera por las tías... Pero no". Al intentar abordar la participación de Pedro Almodóvar como uno de los primeros directores de renombre de esta etapa, el actor ha optado por evitar el tema con un escueto "pasapalabra".

Al terminar la emisión de la entrevista, los colaboradores han aportado algunos datos. Susanna Griso, entre risas, ha aportado: "Me llama la atención que no haya aprendido a vocalizar después de tantos años. O vocaliza hasta peor". Mariló Montero, por su parte, ha señalado que "gracias a estas personas tenemos lo que tenemos ahora en materia LGTBI", una opinión que ha sido secundada por el resto de sus compañeros. Sin embargo, Nando Escribano ha querido apuntar que "Pajares tendría que pensar que aunque antes era gracioso, ahora se considera machista".

La declaración de Escribano no ha sentado nada bien a Fran Rivera, quien ha respondido: "Es una pena que la sociedad de hoy en día lo juzgue todo. Todo es machismo. El humor es el humor". El torero ha agregado una comparación que ha sido criticada por Susanna Griso al equiparar la minifalda de una enfermera con que los cowboys lleven pistolas.