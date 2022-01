Almudena Cid revela las razones de su divorcio de Christian Gálvez

Almudena Cid y Christian Gálvez rompieron su relación el pasado mes de diciembre después de llevar más de una década juntos, algo que pilló por sorpresa a los seguidores de ambos.

Tanto el presentador como la exgimnasta se han mostrado desde entonces muy cautos a la hora de pronunciarse públicamente tras el anuncio de su separación definitiva.

Sin embargo, este viernes, Almudena Cid concedía una entrevista a El País en la que abordaba este tema, ahondando más en los motivos que le habían llevado a tomar esta difícil decisión.

"Sentí que estaba haciendo un esfuerzo para el que no creí estar preparada. Pero me he dado cuenta de que sí podía. Hay una frase en el texto que de repente cambió para mí: "Se acabó el amor". Me fijaba en la valentía del personaje al verbalizarlo, la impaciencia por obtener respuesta", ha confesado, relatando que fue su papel en Una historia de amor lo que le hizo cambiar el chip.

Esta revelación para ella misma le sentó como un jarro de agua fría durante varias semanas, un momento del que le costó remontar. "Era curioso porque pensaba que el aplauso, no era que no me lo mereciera. No estaba para que me aplaudieran, estaba tan abatida que no. Quería irme a la cama", declara.

Asegura que durante mucho tiempo ha "tenido un mal concepto del amor". "Ahora estoy mejor, he tenido un mal concepto del amor. Creía que con el esfuerzo de dar y dar llegabas al resultado. Y el amor es otro estadio, necesito conocerme y darme a mí", ha expresado.