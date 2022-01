Christian Gálvez desvela que se ha hecho pedazos la clavícula y el regalo especial de su madre: "He llorado mucho"

Están siendo semanas complicadas para Christian Gálvez. A la separación de Almudena Cid ahora se ha sabido que el presentador ha sufrido un pequeño percance jugando al fútbol que hizo que tuviera que pasar por quirófano.

El pasado diciembre, el mostoleño se fracturaba la clavícula a causa de un partido de fútbol. "El viernes 3 de diciembre la vida, por uno u otro motivo, me paró. Jugando un partido de fútbol, caí con torpeza con la mala fortuna de hacerme pedazos la clavícula", avanza Gálvez en sus redes.

"Ese día llevaba la camiseta de @toni.kr8s, mi futbolista favorito del @realmadrid. Me la había regalado mi amigo @marcosjimenez_jimenez. Al llegar al hospital, me tuvieron que romper la camiseta para poder proceder a las pruebas RX y valorar cuándo me intervendrían", cuenta.

"Semanas después, y tras la implantación de 12 tornillos de titanio en la clavícula, comienzo la rehabilitación, estoy feliz y sé por qué tuve que parar", relata sincero el presentador, que desvela el detalle que ha tenido su madre con él.

"Y hoy mi madre, en el día de su cumpleaños, me ha regalado la camiseta que una vez perdí. He llorado mucho, mezcla de pena y alegría, pero todo gratitud. Gracias mamá ❤️ Feliz cumpleaños".