Ribó esperarà la norma autonòmica sobre la taxa turística per a actuar segons els acords del Rialto

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera després de participar en la presentació de nous agents i vehicles de la Policia Local de València, preguntat per la taxa turística, sobre quan es podria aplicar i per la posició de l'Ajuntament de València sobre aquest tema.

"De moment, hi ha un acord perquè al llarg d'aquest any es puga traure una normativa per part de la Generalitat en la qual es parlarà d'açò. Una vegada es tinga eixa normativa, els ajuntaments podran plantejar-se una cosa o una altra", ha exposat el primer edil. Així, ha destacat que "el primer que cal fer és veure eixa normativa escrita i aprovada". "Després, parlarem", ha dit.

"En el moment en què tinguem aquesta normativa ho estudiarem", ha afegit el responsable municipal. Al seu torn, ha comentat que aquest tema "està en els acords del Rialto" i ha considerat que s'ha d'abordar "amb el major consens possible".

Joan Ribó ha descartat posar-se "a treballar en un tema que ara no podem resoldre" i ha reiterat que quan es tinga "la normativa autonòmica que permeta fer açò", el consistori li'l plantejarà "fer-ho i fer-ho amb els punts aprovats en el Rialto i els seus plantejaments". "L'Ajuntament farà el que diu el punt del Rialto, una vegada tinguem aprovat això", veurà "si l'apliquem i com", conclòs.