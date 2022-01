Ribó defèn que l'espai que ocupa l'edifici del Sidi Saler "torne a ser platja" i "naturalesa"

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera, en declaracions als mitjans de comunicació, després que la regidora de Llicències d'Activitat, Lucía Beamud, firmara aquest dijous la caducitat de la llicència ambiental del Sidi Saler, l'antic hotel situat a l'avinguda de la Gola del Pujol en ple parc natural de la Devesa.

Preguntat per aquest assumpte després de participar en la presentació de nous agents i vehicles de la Policia Local de València, el primer edil ha afirmat que "estava assabentat" de la firma que anava a realitzar Beamud, que eixe era un tema que "havia parlat abans amb ella" i que li havia donat la seua "conformitat entusiasta".

Respecte a si l'Ajuntament té algun projecte per a l'edifici que albergava l'hotel, Joan Ribó ha asseverat que es té "un projecte claríssim" i ha precisat que aquest és "que siga una platja com era abans". "Està claríssim, l'objectiu és que siga parc natural", ha agregat.

Així mateix, sobre si l'immoble haurà de ser derrocat, el responsable municipal ha considerat que sí encara que ha matisat que "això costarà".

"Evidentment això costara", ha dit, al mateix temps que ha manifestat que front "una cosa que en aquests moments no té llicència, una cosa que està fora d'ordenació en uns moments en els quals s'estan renovant els PRUG (Plans Rectors d'Ús i Gestió) en un parc natural la solució lògica, natural i responsable des d'un punt de vista mediambiental és que torne a ser platja".

Preguntat per si s'impulsarà algun tipus d'iniciativa per a l'enderrocament, l'alcalde ha al·ludit a la resolució firmada per Lucía Beamud. "Nosaltres hem fet ja iniciativa important en aquests moments que és que no es done, que es retire la llicència. A partir d'ara cal veure com treballar en eixa direcció", ha exposat.

En aquest sentit, Ribó ha comentat que es vol "estudiar amb cura" tot açò i "fer-ho d'una manera articulada amb el PRUG de l'Albufera". "Hi ha una sèrie de normatives. Volem fer-ho de forma articulada. El nostre desig és que torne a ser platja, que torne a ser naturalesa", ha insistit.

"OBLIGACIÓ DE SUSPENDRE LLICÈNCIES"

L'edifici de l'hotel, com va explicar la regidora de Llicències d'Activitat, "es troba Fora d'Ordenació Substantiva, la qual cosa condiciona molt les llicències que se li poden atorgar des de l'administració pública" i que són "les d'obres de conservació i manteniment de l'edifici".

L'immoble està en l'àmbit dels Planes d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) i els Planes Rectors d'Ús i Gestió (PRUG) de la Generalitat, tots dos en revisió, per la qual cosa s'aplica el règim de protecció preventiva de la Llei d'Espais Naturals Protegits de la Generalitat.

Beamud va precisar que això significa que des de l'Ajuntament es té "l'obligació de suspendre les llicències per als actes que hagen de dificultar o impossibilitar la consecució dels objectius de la declaració d'Espai Natural Protegit".

"PROPIETAT DE L'ESTAT"

Per la seua banda, el vicealcalde i edil d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, s'ha referit aquest divendres al Sidi Saler en la roda de premsa que ha oferit sobre adequació d'àrees infantils a València i ha destacat que "la propietat és de l'Estat", per la qual cosa ha dit que "s'està parlant de domini públic marítim terrestre" i no d'una propietat municipal. Ha matisat que l'immoble no és una dotació pública i que s'explotava com a hotel en règim de concessió.

El també regidor de Devesa-Albufera ha precisat, preguntat per eixe assumpte i "davant una proposta de reforma estructural per a reobrir, després d'onze anys, l'activitat hotelera", que el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de València eixe hotel "està fora d'ordenació substantiva". Així, ha reiterat que "només es pot concedir llicència de manteniment i no de reforma estructural" i ha comentat que després de dos anys sense activitat "la llicència corresponent "ha caducat".

"RESTAURACIÓ AMBIENTAL"

"Açò no és una voluntarietat del govern sinó una aplicació de la norma", ha assegurat, a més de subratllar que l'edifici es troba "en una zona d'especial protecció" en construir-se "damunt d'un cordó dunar que es va destruir en els anys 70 i principis dels 80". Campillo ha considerat que "el lògic és la restauració ambiental d'eixa zona natural".

"Com vicealcalde i com a regidor de Devesa-Albufera el que vull és que es restaure", ha declarat, alhora que ha dit que "cal preparar la costa davant els efectes del canvi climàtic". "Entenem que cal aplicar la normativa", ha afegit.

Preguntat pel futur de l'edifici i per si podria albergar algun altre ús com un centre de majors, Sergi Campillo ha apuntat que "no és desgavellat" i que "és millor de tindre una dotació pública" que "el que hi ha ara", però ha matisat que "cada cosa té el seu lloc" i ha opinat que eixe "no és el lloc per a fer un centre de majors". Ha insistit que "no és el més adequat mantindre una infraestructura que trenca el cordó dunar de la Devesa".