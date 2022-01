El otro barrio de Sant Antoni de Barcelona: la ronda se degrada tras el despegue de la zona del mercado

Como dice el refrán, ha sido desvestir a un santo para vestir a otro. La Ronda de Sant Antoni de Barcelona acogió durante nueve años las carpas que cobijaron los puestos del mercado mientras este se remodelaba. Una vez terminó la reforma en 2018, el recinto y sus alrededores se convirtieron en una zona de moda y un orgullo para Ayuntamiento y ciudadanos. Sin embargo, la ronda quedó a la espera de una rehabilitación tras los cambios en su configuración para que pudiera dar cabida a las carpas y tras el desgaste que supuso hacerlo, pero aún hoy no hay fecha para su lavado de cara. ¿Las consecuencias? "Botellones, incivismo, venta de drogas, robos y peleas", denuncian los vecinos, que exigen al gobierno municipal que apruebe en este mandato el proyecto para reformar la calle y rechazan que se invierta en más actuaciones provisionales.

Por el momento, explica Toni Olivella, portavoz de la Associació d’Afectats per la Llosa de Sant Antoni, han conseguido el compromiso del concejal del Eixample, Pau González, de parar la reurbanización temporal que debía empezar este febrero, presupuestada en 750.000 euros y que ya sería la segunda. En un consejo de barrio en diciembre, González les comunicó que se frenaba el plan previsto, que pasaba por habilitar más zonas de juego para los niños y de estancia. En su lugar, señalan fuentes municipales, se pondrán en marcha "actuaciones inmediatas vinculadas a la accesibilidad, la limpieza y la seguridad y mejoras puntuales que sirvan para poner al día el espacio".

Los vecinos critican que el llamado mercado de la miseria degrada el barrio. MIQUEL TAVERNA

Los vecinos, afirma Olivella, consideran que lo que el consistorio pretendía hacer "era un parche" y que hubiera fomentado todavía más la "concentración de gente que no hace un buen uso" de la Ronda Sant Antoni. A ello ha contribuido la losa sobre la que descansaban las carpas del mercado provisional, que sigue ahí, impide el tráfico de vehículos entre Urgell y Casanova y se ha convertido en punto de reunión de unos 4.500 m2. "Hay gente que viene a comprar droga, violencia y discusiones, y las jardineras se usan como papelera y WC", asegura Olivella. "Queremos que la losa desaparezca", añade, y se queja de que el Ayuntamiento no les asegura que el proyecto para reformar la vía y retirarla se apruebe antes de que termine el actual mandato municipal en la primavera de 2023. "Solo se han comprometido a hacer un estudio. Que no nos tomen más el pelo. Entre una cosa y otra, son 12 años de espera", dice. "Si nos dan más largas, si tenemos que cortar la calle, la cortaremos", asegura.

Desde el consistorio apuntan que la reforma definitiva "se enmarca en el debate que hay que hacer en este mandato con la ciudadanía sobre el conjunto de todas las rondas que rodean Ciutat Vella". "La voluntad es iniciar la redacción del proyecto una vez hecho este debate·, señalan, pero no aclaran si eso permitirá aprobarlo antes de la primavera de 2023.

La Ronda Sant Antoni es una mancha negra en la ciudad. A las 11 de la noche da miedo ir por la calle y no tenemos por qué vivir así", afirma el portavoz vecinal. También se queja de que a diario, "sobre todo por la tarde", se instala allí el denominado mercado de la miseria, que antes estuvo en la plaza de las Glòries y en la plaza Reial. Explica que lo integran "unas 100 o 200 personas, según el día, que venden cosas que cogen de los contenedores". "No es agradable tener esto delante de casa", dice Olivella, y agrega que trae "suciedad" y que da una imagen de "degradación" del barrio.

La Guardia Urbana patrullando en la Ronda Sant Antoni. MIQUEL TAVERNA

También la presidenta de la entidad de vecinos Som Sant Antoni, Lidia Sánchez, critica el mercado de la miseria. "No se puede circular y hay peleas entre los vendedores", asegura. Como la asociación de Olivella, la suya reclama, asimismo, la eliminación urgente de la losa para acabar con los problemas en la ronda. "Estamos agradecidos a la Guàrdia Urbana y los Mossos porque intentan tener patrullas allí el máximo de horas. Cuando están no hay tanto follón", dice.

Ambas entidades vecinales piden que la reforma de la Ronda Sant Antoni incluya la creación de un carril para autobuses, taxis y vehículos de servicios. Creen que eso evitaría las concentraciones de personas que usan indebidamente la calle. Además, Olivella señala que "hay gente mayor que se ha quedado sin bus cerca y la ronda es necesaria para circular porque conecta el Raval con el Eixample".

Inicialmente, la rehabilitación de la vía estaba prevista en 2018, justo después de la inauguración del mercado de Sant Antoni. Sin embargo, se aplazó por su elevado coste y porque el Ayuntamiento se planteó diseñar un proyecto que englobara todas las rondas del centro, es decir, también las de Sant Pere y Universitat. Para "adecuar la losa" mientras llegaba la reforma definitiva, recuerdan desde el consistorio, se hizo "una acción artística de pintura" en el suelo "vinculada al juego infantil" y se instalaron "macetas con árboles, nuevo mobiliario urbano y un alumbrado mejor".