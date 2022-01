Adrián desmonta su posible 'carpeta' con Cora en 'Secret Story'

Desde que Adrián entró en La casa de los secretos levantó pasiones tanto en las redes sociales como en el reality. Pero el docente, de Calatayud, está enfocado en otros asuntos y ha dejado claro en varias ocasiones que no piensa hacer nada en la casa.

Y es que, pese a que el concurso acaba de cumplir su primera semana, ya se le ha relacionado con Marta y con Cora, que dijo en el cubo hace unos días que sentía una gran atracción por él, algo que después le confesó. Sin embargo, parece ser que no se trata de algo correspondido.

"Cada vez que habla me quedo empanada, me podría quedar una hora escuchándole callada. Me encanta escucharlo, cómo se expresa, cómo explica las cosas..." le dijo Cora a Brenda en un vídeo, con una sonrisa. Pero el aludido se encargó de dejar claro en una conversación con sus compañeros Colchero y Marta que él no sentía lo mismo y que le preocupaba que Cora entendiese lo contrario.

"No quiero tener nada aquí, lo sé al 100%. Aunque 100%... veremos cuando lleve un mes y medio. Yo soy muy cariñoso y no quiero estar aquí dando besos y abrazos a todo el mundo y que se confunda. Con ella no quiero hacer nada, me cae muy bien porque siempre está predispuesta a ayudarme", añadió Adrián.

Parece que Adrián no quiere tener nada con Cora 💔 #SecretUH1 pic.twitter.com/hohPiaCmxd — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 20, 2022

En otro momento, el joven volvió a afear que le vincularan amorosamente con todas las chicas con las que tenía muestras de cariño y señaló que con los chicos no ocurría lo mismo. "Se piensan que pego con Marta solo porque los dos somos de Zaragoza, porque no hay nada más", comentó.