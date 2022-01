Wyoming a Dani Mateo, en 'El intermedio': "Me estás poniendo cachondo"

El intermedio, y concretamente Dani Mateo, estrenaron este jueves una nueva sección en el programa de La Sexta, Gente de repente, donde el colaborador y Wyoming, cómodamente sentados en unos sofás, charlaron sobre temas de actualidad.

🔴 @DaniMateoAgain y Wyoming presentan la nueva sección 'Gente de repente', sobre personajes famosos que se ponen de actualidad inesperadamente. Por ejemplo, Iñaki Urdangarin. ▶ #elintermedio en directo: https://t.co/GWkN5a4d5X pic.twitter.com/DVOVm1NdiV — El Intermedio (@El_Intermedio) January 20, 2022

Tras tratar el de Iñaki Urdangarin y la Infanta Elena, el periodista señaló que "no han sido los únicos personajes que, de forma inesperada, han acaparado el foco informativo, tenemos otra famosa que, de repente, ha sido portada".

Ambos comentaron a la última polémica protagonizada por la cantante Rosalía en torno a la letra de su nuevo tema Hentai: "Distinto a lo que hacía hasta ahora", señaló Mateo.

El colaborador le leyó la canción al presentador para analizarla "por si no la has entendido bien. Te lo voy a decir muy serio y tú me dices las palabras que conoces: Te quiero ride...". Y le preguntó: "De momento no, ¿no?", ha preguntado.

Sin embargo, la respuesta de Wyoming descolocó por completo a su compañero de El Intermedio: "No, pero me estás poniendo cachondo". Tras las carcajadas del público, el periodista admitió que "es lo que he intentado en todo momento".

"Es lo que hay. Estoy en una edad muy mala", se justificó el madrileño. "Lo malo es que yo también empiezo a estarlo y podemos dar un espectáculo", le contestó Mateo, para sorpresa de Wyoming: "Me pones ojitos...", admitió.

El colaborador le pidió que se centrara en la letra de la canción de Rosalía porque "se nota que es jueves...". Tras leer la letra del tema de la cantante, el presentador concluyó diciendo que "esas rimas no las firmaría Bécquer, pero parece pegadiza".