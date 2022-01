Cvirus.- El PP acusa Marzà d'estar "desaparegut mentre els equips directius estan desbordats"

La diputada 'popular' acusa al titular d'Educació de "deixar els centres desatesos i aquests se senten completament desbordats". "Educació, com sempre, arriba tard i els equips directius han de sortejar la sisena onada en molts centres, encara sense recursos, amb protocols irrisoris que no protegeixen a ningú, sense control dels casos, sense cobrir les baixes quan toca, sense fer proves PCR en tornar a les aules després d'haver passat el covid, i amb més càrregues burocràtiques. Les direccions dels centres se senten esgotades i soles", critica en un comunicat.

En aquesta línia, insisteix que "els centres estan desbordats per culpa de la falta de planificació de Marzà: el material sanitari arriba tard, els claustres estan incomplets i han de fer malabares per a evitar que els xiquets perden classes". "La volta a classe de docents i alumnat sense PCR ha aconseguit convertir els col·legis i instituts en espais insegurs, lluny de la propaganda oficialista. Com més contagioses són les onades, més alleugereixen els protocols i menys mesures de seguretat prenen des del Consell", agrega.

"La falta d'interés, -prossegueix- de gestió i la nul·la previsió de la Conselleria clama al cel. Els hi va passar en la tornada a l'escola de 2021, que no van reaccionar fins a febrer, i els torna a passar aquest curs. I allò greu és que, una vegada més, les conseqüències les tornen a pagar els alumnes i les seues famílies. Els xavals perden classe, comencen a presentar problemes físics i pedagògics, però Marzà està en altres coses, està desaparegut, amagat en les seues baralles polítiques partidistes".

"NO PODEN MÉS"

Beatriz Gascó afig que "els equips directius no poden més, senten que des de l'administració no se'ls està ajudant, tot el contrari, cada vegada se'ls exigeix més coses, i ja són molts els que estan abandonant les funcions directives". "El conseller d'educació ha de responsabilitzar-se del malestar dels seus professors i ajudar-los a passar els pitjors cursos de les seues vides i no amagar-se, no sabem on, mentre la comunitat educativa se sent completament desatesa", postil·la.

Finalment, recorda que el grup popular ha sol·licitat la compareixença del conseller d'Educació, Vicent Marzà, en les Corts perquè explique per què no s'adopten mesures extraordinàries per a combatre el covid i es prenen decisions que alleugerisquen la càrrega de treball dels equips directius".