Este pasado lunes tuvieron lugar los premios ESLAND, un novedoso evento presentado por TheGrefg que mostró una comunidad de youtubers y streamers unida y contenta de ser celebrada. Sin embargo, en menos de 48 horas, la polémica ha llegado.

Ha sido por Folagor, un youtuber especializado en Pokémon que no fue nominado en ninguna categoría a pesar de haber hecho contenido que encajaba en alguna categoría. Aun así, el streamer comentó la ceremonia desde su canal de Twitch.

"Estos nominados me parecen una puta mierda. Creo que están un poco cogidos con pinzas, pero me parecen la mayor basura de nominados que he visto en mucho tiempo", fueron algunas de sus opiniones.

la verdad que asco con este tipo, no me espero nada de él después de hacer lo mismo en otra categoría y faltar a sus “compañeros” diciendo que eran “una puta mierda” y que “son la mayor basura de nominados” que había visto, siempre rebajando el trabajo de los demás, que asco. https://t.co/iAPQRdrjjt pic.twitter.com/n5l7nwfLzL — gaby (@softgrefg) January 19, 2022

Un vídeo sacado de su directo donde muestra su desacuerdo con la categoría de jugadores de rol ha sido muy criticado, no solo por otros seguidores, sino por los propios aludidos.

"He visto las declaraciones de Folagor diciendo que mi nominación sobre Roleplay y la de mis compañeros le parecía una putísima mierda. Me gustaría opinar sobre ello, pero no he visto un rol suyo en mi vida", ha tuiteado la también streamer Cristinini, que ganó un premio ESLAND a Mejor Reportera de eSports la pasada noche.

Tienes razón, debería haber abierto la boca para decir que alabarme a mí tampoco te da derecho a tirar al suelo de esa forma el trabajo de otras 3 personas que le ponen ilusión a sus historias de rol. — Cris ൠ (@IamCristinini) January 19, 2022

Folagor se ha defendido, señalando que nunca criticó a Cristinini directamente, pero a esta no le ha valido que igualmente arremetiese contra otros compañeros. Otra de sus críticas que también ha ocupado Twitter en las últimas horas ha sido la que le ha lanzado a Biyín.

que puto asco me dan, cómo no quieren que nos indignemos y nos enojemos cuando los mismos "compañeros" se cagan en su trabajo, se cagan en todo lo q ha hecho y logrado durante un año y creen q todos sus méritos son por ser la novia de alguien, que asco da este tipo y muchos más. pic.twitter.com/TSipCVhuOp — Laura (@biyincry) January 19, 2022

El jugador de Pokémon ha señalado que Biyín solo se ha hecho famosa por ser novia de AuronPlay, por lo que no entendía su nominación a Streamer Revelación. Ella, obviamente, no ha aceptado sus palabras: "A ver si se calla y deja de echarle mierda a sus compañeros. Lamentable".

La polémica se ha extendido y ha llegado hasta Ibai Llanos, quien fue el gran ganador de los premios. "Se puede dar la opinión sin desmerecer el trabajo de un año entero de la persona que lo ha ganado. Lo digo por todos", ha escrito sin hacer alusión a Folagor.

Se puede dar una opinión sobre que según tu criterio X persona merecía o no ganar un premio sin cagarte en la puta madre y desmerecer el trabajo de un año entero de la persona que lo ha ganado. Lo digo por todos. — Ibai (@IbaiLlanos) January 19, 2022

Por supuesto, en los directos de esta tarde en Twitch, este es el tema más comentado y Folagor ha querido rectificar sus palabras, especialmente las dirigidas a Biyín, señalando que su enfado se debía a que no considera que haya comenzado su carrera desde abajo y merezca su nominación a Streamer Revelación, que finalmente se llevó El Xokas.